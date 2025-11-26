Palermo, oltre 17 milioni investiti sul mercato

Nel Giornale di Sicilia, Salvatore Orifici ricostruisce nel dettaglio il perimetro degli investimenti del Palermo nelle sessioni di mercato considerate dal bilancio al 30 giugno 2025. Come riporta Orifici sul Giornale di Sicilia, le operazioni estive del 2024 — allora coordinate da De Sanctis — e quelle invernali del 2025 — gestite da Osti — delineano con precisione la strategia di rafforzamento della rosa poi affidata a Dionisi.

L’operazione più rilevante della sessione estiva, sottolinea Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, è stata l’acquisto di Le Douaron dal Brest: investimento da 4,39 milioni, accompagnato da 180 mila euro di compensi agli agenti. A seguire l’innesto di Appuah dal Nantes, pagato oltre 2 milioni e ceduto in prestito al Valenciennes nel gennaio successivo, e quello di Blin dal Lecce per 1,45 milioni.

La finestra invernale ha invece visto l’operazione economicamente più pesante dell’intero esercizio. L’ingaggio di Pohjanpalo dal Venezia — 5,57 milioni più 650 mila euro di commissioni — rappresenta, come evidenziato da Orifici nel Giornale di Sicilia, il colpo più oneroso dell’era rosanero nata nel 2019. Sommando cartellini e commissioni, il totale degli investimenti supera così i 17 milioni.

Sul fronte delle uscite, il Palermo ha incassato quasi 3 milioni. Tra le principali, i trasferimenti di Graves per 700 mila euro e di Nedelcearu per 110 mila. Da segnalare, come ricorda ancora Salvatore Orifici nel Giornale di Sicilia, la doppia operazione con lo Spezia: l’arrivo di Nikolaou valutato circa 2 milioni e le cessioni di Soleri (1,4 milioni) e Aurelio (400 mila euro).

Un saldo complessivo che conferma un club attivo, ambizioso e impegnato a sostenere il proprio percorso di crescita attraverso investimenti mirati e scelte strategiche.