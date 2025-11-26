Ursino: «Palermo? Mi sta deludendo. Nove punti dal vertice, con quella squadra, non è normale»

In un’intervista concessa ad Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, Giuseppe Ursino offre una lettura a tutto campo sul campionato di Serie A e, nel finale, anche sulla Serie B. Come ricorda Alaimo su Tuttomercatoweb, per l’ex direttore del Crotone il Milan «è una delle favorite per lo Scudetto, ma non la favorita», mentre vede un duello principale «tra Napoli e Inter», pur lasciando spazio a «una possibile sorpresa».

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb nell’intervista di Alessio Alaimo, Ursino individua proprio Roma e Bologna come outsider credibili: «Il Bologna sarebbe una bella storia, gioca molto bene». E sul Napoli rileva come con Conte sia tornata la serenità: «È uno dei più grandi allenatori per questo. Fa risorgere la squadra, è bravo tecnicamente e psicologicamente».

Sempre ad Alaimo su Tuttomercatoweb, Ursino dedica spazio anche ai singoli. Promuove Bernardeschi: «Può dare ancora tanto, l’ho visto bene nelle ultime due partite». Sull’Atalanta apprezza Palladino: «Ha fatto benissimo a Firenze, è un tecnico bravo. I Percassi sanno cosa fare». E, parlando di Juric, spiega: «Ha carattere forte, deve essere seguito. Mi sorprende non abbia fatto bene a Bergamo».

La chiusura, come riporta ancora Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb, è sulla Serie B, che Ursino considera «bellissima, con favorite sempre le stesse». Non manca una critica netta al Palermo: «Mi sta deludendo. Nove punti dal vertice, con quella squadra, non è normale». Per la promozione vede in corsa Modena, Monza, Venezia e soprattutto il Frosinone: «Una sorpresa, gioca molto bene».