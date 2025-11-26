Palermo, il Cfg frena sul mercato: priorità ritrovare identità

Nel Corriere dello Sport, Paolo Vannini descrive un Palermo che vuole ripartire dalle poche certezze rimaste, consapevole che prima di pensare al mercato occorra ritrovare identità, spirito e smalto. Come sottolinea Vannini sul Corriere dello Sport, sarebbe troppo facile imputare tutto ai limiti dell’organico e attendere gennaio come soluzione automatica. Non è questa la filosofia del City Football Group, che da sempre basa i propri programmi su pianificazione e continuità, non su correzioni impulsive.

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Paolo Vannini, ricorda che esistono anche vincoli pratici: eventuali nuovi innesti obbligherebbero a intervenire sulla lista degli over, oggi appesantita dalla convivenza forzata di quattro portieri — Joronen, Gomis, Bardi e Avella — tesserati per far fronte ai molti infortuni di inizio stagione. L’unico movimento certo in uscita, come ribadito da Vannini sul Corriere dello Sport, riguarda proprio uno di loro.

La priorità immediata è però un’altra: recuperare la compattezza mostrata nei primi due mesi e mezzo di Inzaghi. Intensità, determinazione, spirito collettivo. Con ancora sei partite prima dell’apertura ufficiale del mercato e dieci prima della chiusura del 2 febbraio, le possibilità di rientrare nella corsa ai vertici sono considerate vive. Ma — evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport — servono cambiamenti netti nell’atteggiamento, non solo nell’elenco dei convocati.

Tra le certezze su cui il Palermo vuole ricostruire la propria spinta c’è Joel Pohjanpalo. L’attaccante finlandese, grazie al gol di Chiavari dopo cinque turni a secco, ha confermato una media da riferimento assoluto: 14 reti in 28 presenze, un gol ogni due partite. Una garanzia costante, sottolinea Vannini, che va però sfruttata con continuità e precisione nei rifornimenti offensivi.

Fuori dal campo, il club vive un momento di prestigio istituzionale. Il Palermo è infatti partner della 45ª edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival, manifestazione internazionale dedicata al cinema sportivo con partecipanti da 40 nazioni. La rassegna — parte del programma per il 125º compleanno del club — ospita ai Cantieri Culturali alla Zisa, dall’1 al 7 dicembre, la mostra fotografica “Palermo 125”, già esposta in piazza Ruggero Settimo. Nei prossimi giorni anche il club riceverà il prestigioso Paladino d’Oro, con una cerimonia che coinvolgerà direttamente il tecnico Inzaghi.