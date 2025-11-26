Palermo, ricavi in crescita ma costi in aumento

Nel nuovo approfondimento del Giornale di Sicilia, Massimiliano Radicini analizza il quadro commerciale del Palermo, evidenziando come il club stia registrando segnali di consolidamento significativi. Come riportato da Radicini sul Giornale di Sicilia, le rimanenze aumentano in modo sensibile, spinte dal rilancio del merchandising e dal successo della nuova maglia gara, definita dallo stesso quotidiano una delle più vendute nella storia recente rosanero.

Anche la voce crediti — soprattutto quelli verso club italiani ed esteri — cresce in maniera rilevante. Secondo Massimiliano Radicini, sempre sul Giornale di Sicilia, il dato riflette un mercato trasferimenti più articolato, frutto di operazioni strutturate su entrate pluriennali. Il valore della produzione sale a 27,66 milioni, mentre gli altri ricavi raggiungono i 20,75 milioni: numeri che Radicini, nel suo intervento sul Giornale di Sicilia, interpreta come segnali di una progressiva solidità dell’area commerciale, istituzionale e di marketing.

L’altra faccia del bilancio riguarda l’aumento dei costi operativi, incluse le componenti legate ad ammortamenti e accantonamenti, oggi pari a 70,41 milioni. Si tratta, come ricorda Radicini sul Giornale di Sicilia, dell’effetto di una crescita pianificata che il club sta sostenendo su più fronti: organico tecnico, staff, attività logistiche, organizzative e sviluppo infrastrutturale. Un salto dimensionale confermato dall’aumento dei dipendenti, passati dai 5 del 2022 ai 72 attuali.

Gli ammortamenti dei diritti dei calciatori, cresciuti in modo considerevole, riflettono l’aumento del valore patrimoniale della rosa. È un impatto definito «fisiologico» dallo stesso Radicini, indice di una società che investe per costruire un modello sostenibile nel medio periodo.

In questo scenario si inserisce la perdita d’esercizio, pari a 43,05 milioni, superiore ai 23,95 milioni dello scorso anno. È una perdita rilevante, ma prevista e finanziata, come chiarito da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, e perfettamente coerente con la fase di crescita del club. La capacità del City Football Group di garantire continuità operativa assicura al Palermo stabilità finanziaria e permette di mantenere un orizzonte strategico di medio-lungo termine senza ripercussioni sull’equilibrio economico.