Palermo, non preoccupano le condizioni di Peda: contro il Monza ci sarà
Il difensore polacco, contro la Carrarese ha rimediato una botta alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il campo prima del termine della gara. Le sue condizioni non destano però particolare preoccupazione e sabato dovrebbe essere regolarmente a disposizione della squadra, secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com.
Non destano particolare preoccupazione le condizioni del difensore rosanero Patryk Peda in vista della sfida tra Monza e Palermo, in programma sabato alle 17.15 all’U-Power Stadium.
Il centrale polacco, domenica scorsa, nel corso della gara vinta 1-0 sul campo della Carrarese, al 50’ è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo una botta alla caviglia, uscendo sorretto dallo staff sanitario rosanero.
Nella seduta odierna, primo allenamento della settimana, Peda ha svolto lavoro personalizzato a scopo precauzionale, ma da domani dovrebbe tornare regolarmente in gruppo.
Lo staff medico continuerà a monitorare le sue condizioni giorno dopo giorno. Sarà poi Inzaghi a decidere se schierarlo dal primo minuto nella sfida di Monza. In caso contrario, uno tra Magnani e Bereszynski è pronto a prendere il suo posto.