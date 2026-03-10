Palermo, non preoccupano le condizioni di Peda: contro il Monza ci sarà

Manfredi Esposito Marzo 10, 2026

Il difensore polacco, contro la Carrarese ha rimediato una botta alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il campo prima del termine della gara. Le sue condizioni non destano però particolare preoccupazione e sabato dovrebbe essere regolarmente a disposizione della squadra, secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com.

PALERMO MANTOVA PEDA

Non destano particolare preoccupazione le condizioni del difensore rosanero Patryk Peda in vista della sfida tra Monza e Palermo, in programma sabato alle 17.15 all’U-Power Stadium.

Il centrale polacco, domenica scorsa, nel corso della gara vinta 1-0 sul campo della Carrarese, al 50’ è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo una botta alla caviglia, uscendo sorretto dallo staff sanitario rosanero.


Nella seduta odierna, primo allenamento della settimana, Peda ha svolto lavoro personalizzato a scopo precauzionale, ma da domani dovrebbe tornare regolarmente in gruppo.

Lo staff medico continuerà a monitorare le sue condizioni giorno dopo giorno. Sarà poi Inzaghi a decidere se schierarlo dal primo minuto nella sfida di Monza. In caso contrario, uno tra  Magnani e  Bereszynski è pronto a prendere il suo posto.

Altre notizie

palermo empoli 3-2 (110) bani

Palermo, parla Bani: «La fascia è una responsabilità. A Monza partita importante, ma non decisiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (99) campo allenamento

Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta: lavoro aerobico dopo la Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
monza-stadio-brianteo-screen-1280x801

Monza-Palermo, tifosi brianzoli preoccupati per i biglietti: “Rischia di essere invasione rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
file2 - 2026-03-10T132157.553

Monza-Palermo accende la Serie B: curva nord ospiti sold out. Aperto nuovo settore

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
bonazzoli

Bonazzoli: «Lotta per la A combattuta. C’è anche il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Screenshot 2026-03-10 110629

Palermo C5, rosanero sconfitti 6-4 dall’Isola C5

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Screenshot 2026-03-10 090755

La Nazione: “Carrarese, Torregrossa mastica amaro: «Abbiamo messo sotto il Palermo ma nel calcio conta chi segna»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Oplus_131104

Simic: «Al Palermo con Zamparini era dura. Inzaghi? Quante ragazze…»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
palermo empoli 3-2 (125) segre pohjanpalo johnsen le douaron

Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohjanpalo trascina i rosa: numeri da fuoriclasse per il bomber finlandese”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
palermo carrarese 5-0 (133) segre ranocchia pierozzi

Giornale di Sicilia: “Palermo, numeri da capolista: ma la Serie B più competitiva tiene i rosa al quarto posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
palermo sudtirol3-0 (3) le douaron pohjanpalo peda

Giornale di Sicilia: “Da rebus a nuovo punto fermo, Le Douaron sempre più decisivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
palermo monza 0-3 (77) palumbo

Giornale di Sicilia: “Palermo, il sogno Serie A resta vivo: adesso è il momento di dare tutto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

PALERMO MANTOVA PEDA

Palermo, non preoccupano le condizioni di Peda: contro il Monza ci sarà

Manfredi Esposito Marzo 10, 2026
WhatsApp Image 2026-03-10 at 17.18.09

Viareggio Cup, Athletic Club Palermo avanti di due gol ma raggiunto: 2-2 all’esordio

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
palermo empoli 3-2 (110) bani

Palermo, parla Bani: «La fascia è una responsabilità. A Monza partita importante, ma non decisiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (99) campo allenamento

Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta: lavoro aerobico dopo la Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria, stangata del Tribunale Federale: dieci giornate di squalifica per Gregucci e Foti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026