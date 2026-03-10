Trapani, Antonini: “Presto una conferenza stampa che farà chiarezza su tutto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Valerio Antonini non le manda a dire al Taranto - ILovePalermoCalcio.com (Screenshot video YouTube)

Dopo la sentenza del TFN di ieri che ha inflitto altri 5 punti di penalizzazione al Trapani, senza però radiarlo dal campionato, è arrivato un nuovo comunicato social da parte del presidente del Trapani, Valerio Antonini, che ha annunciato una conferenza stampa in cui intenderà spiegare la sua versione dei fatti in merito alle numerose vicende che lo hanno coinvolto.

Questo il comunicato del numero uno del Trapani:


In queste ore comunicheremo la nuova data della conferenza stampa , inizialmente prevista per il 23 Marzo che ho deciso di modificare perché in attesa della sentenza finale sul merito del TAR, che schiaccerà come sassi tutto quello che ci ha ostacolato in ogni modo negli ultimi 10 mesi. Dalla FIP, ad alcuni procuratori, Allenatori che scappano di notte come i ladri, dirigenti ADE che falsificano documenti ufficiali, furto con scasso al Palashark del Comune di Trapani, situazione Provinciale, il futuro del Calcio e del Basket a Trapani, Telesud e SnifSnif, Vulpetti e Gruppo Alfieri, progetto Ciittadella, presente e Futuro, elezioni Marsala e future elezioni Trapani, White Horse e vari corollari dell’utilizzo della cosa pubblica per gestioni para personali, ci sarà da divertirsi. Prove schiaccianti, documenti choc, il tutto con una ricostruzione precisa dei fatti e dei mandanti. A breve la location e la data. Come ho sempre detto alla fine riusciremo a riportare la Chiesa al centro del villaggio. La verità ci renderà liberi”.

 

Altre notizie

file5 (67)

Serie C Girone B: vittorie per Ascoli e Perugia, colpo esterno dell’Arezzo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file6 (52)

Serie C Girone C: spettacolo in Atalanta U23-Audace Cerignola. Solo 0-0 tra Catania e Casertana. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file2 - 2026-03-09T210429.841

Serie C Girone C: Atalanta U23 in vantaggio, pari senza gol tra Catania e Casertana

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file3 - 2026-03-09T210949.140

Serie C Girone B: Perugia avanti sul Pontedera. Pareggi senza gol per Ascoli e Campobasso

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 172514

Gestire lo Stress durante le Stagioni Agonistiche di Calcio

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Serie C, stangata sul Trapani: altri 5 punti di penalizzazione e multa

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
binda

Binda sul Trapani a rischio esclusione: «Esistono delle regole, se non le rispetti le conseguenze sono queste»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file10 (15)

Serie C Girone C, Cavese-Picerno 2-0: doppia gioia nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
file9 (19)

Serie C Girone B, Ternana-Gubbio 0-1: decide Ghirardello. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
649238449_18572736817062190_7818255598704224900_n

Serie C girone A: vince il Cittadella sulla Pro Vercelli, pari a reti bianche tra Brescia e Triestina. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Curva_locali_stadio_Trapani

Trapani, sciopero della tifoseria: la società chiude la Curva Nord

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-05 223300

Serie C girone C: il Catania cade a Benevento, il Cerignola cala il poker al Trapani. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-10 215642

Palermo verso il Monza: ripresa la preparazione a Torretta (Video)

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
HDE5BMoWgAANt8A

Champions League: Atalanta sotto 3-0 contro il Bayern Monaco, pari a reti bianche tra Newcastle e Barcellona dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Image_Photo928344-1024x754

Monza, Hernani a rischio per la sfida contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini: “Presto una conferenza stampa che farà chiarezza su tutto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
PALERMO MANTOVA PEDA

Palermo, non preoccupano le condizioni di Peda: contro il Monza ci sarà

Manfredi Esposito Marzo 10, 2026