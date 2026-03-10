Trapani, Antonini: “Presto una conferenza stampa che farà chiarezza su tutto”

Dopo la sentenza del TFN di ieri che ha inflitto altri 5 punti di penalizzazione al Trapani, senza però radiarlo dal campionato, è arrivato un nuovo comunicato social da parte del presidente del Trapani, Valerio Antonini, che ha annunciato una conferenza stampa in cui intenderà spiegare la sua versione dei fatti in merito alle numerose vicende che lo hanno coinvolto.

Questo il comunicato del numero uno del Trapani:





In queste ore comunicheremo la nuova data della conferenza stampa , inizialmente prevista per il 23 Marzo che ho deciso di modificare perché in attesa della sentenza finale sul merito del TAR, che schiaccerà come sassi tutto quello che ci ha ostacolato in ogni modo negli ultimi 10 mesi. Dalla FIP, ad alcuni procuratori, Allenatori che scappano di notte come i ladri, dirigenti ADE che falsificano documenti ufficiali, furto con scasso al Palashark del Comune di Trapani, situazione Provinciale, il futuro del Calcio e del Basket a Trapani, Telesud e SnifSnif, Vulpetti e Gruppo Alfieri, progetto Ciittadella, presente e Futuro, elezioni Marsala e future elezioni Trapani, White Horse e vari corollari dell’utilizzo della cosa pubblica per gestioni para personali, ci sarà da divertirsi. Prove schiaccianti, documenti choc, il tutto con una ricostruzione precisa dei fatti e dei mandanti. A breve la location e la data. Come ho sempre detto alla fine riusciremo a riportare la Chiesa al centro del villaggio. La verità ci renderà liberi”.