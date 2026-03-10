Monza, Hernani a rischio per la sfida contro il Palermo
In vista del match di sabato contro il Palermo, sono ripresi gli allenamenti del Monza in preparazioni dello scontro di alta classifica. Mister Bianco ha recuperato Azzi e Ravanelli dalla squalifica, ma rischia di perdere uno dei suoi centrocampisti titolari.
Infatti, secondo quanto riportato da Monza-News.it, Hernani non ha ripreso gli allenamenti con il resto della squadra, ed è a rischio per la sfida contro i rosanero. Il centrocampista brasiliano potrebbe rappresentare un assenza importante per i brianzoli, dopo aver messo a segno 5 reti dal suo arriva a gennaio in biancorosso.