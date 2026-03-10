Monza, Hernani a rischio per la sfida contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Image_Photo928344-1024x754

In vista del match di sabato contro il Palermo, sono ripresi gli allenamenti del Monza in preparazioni dello scontro di alta classifica. Mister Bianco ha recuperato Azzi e Ravanelli dalla squalifica, ma rischia di perdere uno dei suoi centrocampisti titolari.

Infatti, secondo quanto riportato da Monza-News.it, Hernani non ha ripreso gli allenamenti con il resto della squadra, ed è a rischio per la sfida contro i rosanero. Il centrocampista brasiliano potrebbe rappresentare un assenza importante per i brianzoli, dopo aver messo a segno 5 reti dal suo arriva a gennaio in biancorosso.


