Champions League: Atalanta sotto 3-0 contro il Bayern Monaco, pari a reti bianche tra Newcastle e Barcellona dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Si concludono le prime frazioni di gioco dei match di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma per le ore 21.00, in una serata ricca di gol ed emozioni. Va al riposo sotto di tre reti l’Atalanta, contro un incontenibile Bayern Monaco che ha sin da subito messo le cose in chiaro. Tre gol in 25 minuti per i tedeschi, firmati da Stanisic, Olise e Gnabry: inizia dunque in salita per il turno per la dea. Vantaggio netto anche per l’Atletico Madrid sul Tottenham, che è avanti 4-1 dopo i primi 45 minuti: per gli spagnoli a segno Llorente, Griezman, Alvarez e Le Normand. Termina, invece, con un pari senza reti il primo tempo tra Newcastle e Barcellona. Di seguito i risultati parziali:

Atalanta-Bayern Monaco 0-3


Newcastle-Barcellona 0-0

Atletico Madrid-Tottenham 4-1

