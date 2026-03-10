Viareggio Cup, Athletic Club Palermo avanti di due gol ma raggiunto: 2-2 all’esordio
Debutto con pareggio per l’Athletic Club Palermo alla Viareggio Cup. I nerorosa chiudono 2-2 contro l’Academy Potey Keahson allo stadio dei Pini “Torquato Bresciani” dopo aver chiuso il primo tempo con due gol di vantaggio.
La squadra guidata da Pippo D’Angelo parte forte e domina la prima frazione. Il vantaggio arriva con Marotta, bravo a sbloccare l’incontro, mentre il raddoppio porta la firma di Devola, che permette ai palermitani di andare all’intervallo sul 2-0.
Nella ripresa, però, l’Academy Potey Keahson riesce a rientrare in partita. Prima arriva il gol che accorcia le distanze firmato Keahsou, poi a pochi minuti dal termine Keani realizza la rete del definitivo pareggio.
Un risultato che lascia un po’ di rammarico per l’Athletic Club Palermo, che aveva indirizzato la gara già nel primo tempo ma non è riuscito a difendere il doppio vantaggio fino al triplice fischio.