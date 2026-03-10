Palermo, parla Bani: «La fascia è una responsabilità. A Monza partita importante, ma non decisiva»

Il Palermo ha ripreso la preparazione al centro sportivo di Torretta in vista del big match di sabato contro il Monza. Al termine dell’allenamento, il capitano rosanero Mattia Bani è intervenuto ai microfoni di Rai TGR Sicilia, soffermandosi sul momento della squadra, sul rapporto con Filippo Inzaghi e sull’importanza della sfida contro i brianzoli.

Intervistato da Rai TGR Sicilia, il difensore rosanero ha commentato il significato della fascia di capitano affidatagli dall’allenatore del Palermo.





«No, assolutamente, è un bel senso di responsabilità e sono felice di prendermelo. Penso di essere uno di quelli con più esperienza per età, anche se per fortuna ce ne sono diversi, perché in una squadra importante come il Palermo non basta una sola figura: siamo in tanti e dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità».

Nel corso dell’intervista concessa a Rai TGR Sicilia, Bani ha parlato anche del rapporto costruito in questi mesi con Filippo Inzaghi.

«Sì, abbiamo un ottimo rapporto dal punto di vista professionale e ci stiamo conoscendo sempre di più. Sicuramente questi mesi insieme sono stati positivi, abbiamo un bellissimo rapporto, ci confrontiamo spesso anche con la squadra e durante le partite, e di questo sono molto contento».

Il capitano rosanero si è poi soffermato sul rendimento difensivo della squadra, attualmente il migliore del campionato. Ai microfoni di Rai TGR Sicilia, Bani ha spiegato il lavoro svolto quotidianamente con lo staff tecnico.

«Sì, è un aspetto su cui lavoriamo tanto. Il mister, fin dall’inizio della preparazione, ci tiene molto alla fase difensiva e penso che i risultati si stiano vedendo. È fondamentale per una squadra come la nostra, che vuole disputare un campionato importante, cercare di mantenere questi numeri, come stiamo facendo».

Il difensore ha poi sottolineato l’importanza del lavoro tattico e dell’intesa tra i compagni di reparto.

«Abbiamo tante soluzioni e tanti giocatori bravi, quindi il lavoro con il mister e con il suo secondo D’Angelo è fondamentale».

Nel calcio moderno ai difensori viene richiesto sempre più spesso di partecipare alla costruzione del gioco, aspetto sul quale anche il Palermo lavora con continuità.

«Sì, oggi ai difensori viene chiesto molto di cercare di giocare con la palla. È una cosa che mi è sempre piaciuta e cerco di dare il mio contributo con quelle che sono le mie qualità. È un aspetto su cui lavoriamo tanto insieme alla fase difensiva».

Bani ha parlato anche del rapporto con la città e con i tifosi rosanero, sempre presenti sia in casa sia in trasferta.

«Ho un ottimo rapporto, mi piace molto la città. Ho deciso di vivere in centro proprio perché sono un appassionato del centro storico, mi piace girare quando ho un attimo di tregua e mi piace molto il calore che sa dare questa gente, sia in trasferta sia in casa. È stato bello vedere anche nell’ultima partita a Carrara che c’erano tantissime persone e sono convinto che anche a Monza ci sarà un grandissimo pubblico. Li ringraziamo per il sostegno».

Guardando alla sfida di sabato contro il Monza, il capitano rosanero invita però alla prudenza, pur riconoscendo il peso dello scontro diretto. Come spiegato a Rai TGR Sicilia, la gara sarà importante ma non decisiva.

«È una partita importante, una bella sfida tra due squadre che stanno facendo ottime cose. Non penso sia decisiva, perché ci sono ancora tante partite e tanti punti in palio, però sicuramente resta una gara molto importante».

Infine, Bani ha raccontato lo spirito con cui la squadra sta preparando la trasferta in Brianza.

«C’è entusiasmo da parte di chi sta facendo ottime cose. Dobbiamo cercare di portare questo entusiasmo e questa forma anche a Monza, sapendo che avremo di fronte un avversario molto forte, che è nelle nostre stesse condizioni. Sarà una partita da giocare a viso aperto e che vinca il migliore».