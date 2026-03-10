Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta: lavoro aerobico dopo la Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (99) campo allenamento

È ripresa nel pomeriggio di oggi la preparazione del Palermo al centro sportivo di Torretta in vista della prossima sfida di campionato contro il Monza.

La squadra guidata da Filippo Inzaghi ha svolto una seduta differenziata dopo l’impegno contro la Carrarese. I calciatori che sono stati impiegati nella gara disputata allo stadio dei Marmi hanno effettuato un lavoro aerobico di scarico.


Il resto del gruppo, invece, ha svolto una partita sette contro sette a metà campo, seguita da una sessione di lavoro aerobico.

Il Palermo continuerà nei prossimi giorni la preparazione in vista della trasferta contro il Monza, uno degli scontri diretti più importanti di questo finale di stagione.

