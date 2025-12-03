Palermo, Nocerino riceve la maglia dei 125 anni: “Siete sempre nel mio cuore”
Antonio Nocerino, ex centrocampista del Palermo, ha ricevuto in dono la maglia celebrativa dei 125 anni del club rosanero. L’ex giocatore ha condiviso il momento con i suoi follower su Instagram, pubblicando un video dell’unboxing accompagnato da un messaggio sentito:
«Far parte della storia del Palermo è per me un grande privilegio e un onore. Sono stato 3 anni dove si è creato un legame incredibile con la città, con la gente e con questi meravigliosi colori che porto sempre nel cuore. Vi voglio bene e sempre forza Palermo».
Un gesto che conferma l’affetto reciproco tra Nocerino e la tifoseria, simbolo del legame duraturo con il club siciliano.