Tuttosport: “Palermo-Monza, scintille da Serie A. Bianco provoca, Inzaghi risponde: «Ha giocatori da Nazionale»”

Missione riscatto per il Palermo, che al “Renzo Barbera” affronta un Monza in piena ascesa. Come scrivono Butera e Marturano su Tuttosport, la squadra di Filippo Inzaghi è chiamata a cancellare subito la sconfitta di Catanzaro per non ricadere negli errori delle passate stagioni. «Serve dimostrare che siamo di un’altra pasta», il messaggio del tecnico, che invita i suoi a ritrovare la compattezza e la lucidità mostrate nelle prime giornate.

Il Palermo non può permettersi passi falsi: la rincorsa alla Serie A passa anche da partite come questa, contro un Monza finalmente tornato all’altezza delle aspettative. Proprio Paolo Bianco ha acceso la vigilia, dichiarando: «Pippo parla degli altri, ma è lui che deve andare in A». La risposta di Inzaghi non si è fatta attendere: «Le sue parole non mi interessano molto. Ho grande rispetto del Monza: ha giocatori che fino a poco tempo fa erano in Nazionale. Lotterà per vincere il campionato, ma anche noi dobbiamo farlo».

Come evidenzia ancora Tuttosport, il tecnico rosanero medita un piccolo aggiustamento tattico: possibile inserimento di Gomes a centrocampo, con Palumbo inizialmente in panchina, per dare più equilibrio alla manovra. «Non stravolgerò la squadra, ma cambierò qualcosa», ha spiegato Inzaghi. «Delle tre partite ravvicinate, la più complicata sarà la terza dal punto di vista fisico. A Catanzaro abbiamo sbagliato il primo tempo, ma la reazione mi è piaciuta. L’importante è che non si ripeta».

I rosanero cercano anche la prima vittoria in uno scontro diretto casalingo, dopo i pareggi con Venezia, Modena e Frosinone. Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: il “Barbera” registrerà circa 23.600 spettatori, diecimila in meno rispetto alle medie stagionali. «Non c’è bisogno di appelli ai tifosi — ha detto Inzaghi —, speriamo solo di regalare loro una grande partita».

Sul fronte Monza, Bianco cerca conferme. Tre vittorie di fila non si vedevano da aprile 2023, e il tecnico ha trovato la quadra con un gruppo che, dopo un avvio difficile, ha ritrovato motivazioni e compattezza. «Il Palermo è la squadra più forte della categoria — ha ribadito Bianco a Tuttosport —, costruita per andare in Serie A. Noi però abbiamo accettato questa sfida perché sappiamo di poter fare tanto».

Contro il Palermo, Bianco punterà sui suoi uomini migliori: Izzo, Pessina, Obiang, Azzi, Colpani, Keita e Dany Mota. Giocatori che possono cambiare volto alla partita in qualsiasi momento. Come scrivono Butera e Marturano su Tuttosport, il Monza arriva al “Barbera” con fiducia e un’identità ritrovata, deciso a confermare la propria forza contro una delle rivali più accreditate per la promozione.