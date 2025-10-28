Palermo-Monza, 150 biglietti venduti per il settore ospiti

Per la sfida di questa sera al “Renzo Barbera” tra Palermo e Monza, la risposta dei tifosi brianzoli è finora contenuta. Sono circa 150 i tagliandi acquistati nel settore ospiti, un dato che conferma una presenza ridotta della tifoseria lombarda in occasione del big match valido per i piani alti della Serie B.

Lo stadio palermitano farà invece registrare un pubblico importante, con oltre 25 mila spettatori complessivi attesi sugli spalti per spingere la squadra di Inzaghi nel tentativo di tornare al successo dopo la sconfitta di Catanzaro.