Palermo C5, uragano rosanero: Oratorio San Vincenzo travolto 9-1
Superlativa prestazione del Palermo Calcio a5 che, nella settima giornata del girone A di Serie C1, si impone con un roboante 9-1 sui padroni di casa dell’Oratorio San Vincenzo.
A firmare il successo della squadra guidata da coach Rizzo la tripletta di Musso e le reti di Saviano, Davì, Orlando, Bonanno, Di Simone e Giannola.
Primo Tempo:
Il Palermo Calcio a5 parte subito forte trovando il vantaggio con una conclusione pazzesca di Musso, missile che finisce sotto l’incrocio dei pali.
Pochi minuti dopo, direttamente da calcio di punizione, l’Oratorio San Vincenzo trova il pareggio con Di Mariano, tiro potente che buca la barriera rosanero.
La reazione della squadra guidata da coach Rizzo non tarda ad arrivare come testimonia la rete dell’1-2 firmata da Saviano che approfitta di un errore della difesa dei padroni di casa e, a porta sguarnita, sigla la rete del momentaneo vantaggio per la formazione ospite.
Il Palermo C5, prima dell’intervallo, troverà anche l’1-3, rete firmata da un ispirato Musso.
Si andrà negli spogliatoi con i rosanero sopra di due reti.
Secondo Tempo:
Il Palermo Calcio a5 dilaga letteralmente nella ripresa trovando altre sei reti:
momentaneo 1-4 segnato da Davì, 1-5 firmato da Musso (tripletta per lui), 1-6 siglato da Orlando, rete dell’1-7 messa a segno da Bonanno, quindi l’1-8 firmato da Di Simone (grandissimo gol, conclusione a incrociare da posizione defilatissima) e rete del definitivo 1-9 siglata da Giannola che, dopo aver sbagliato un tiro libero, si fa perdonare scrivendo anche il suo nome sul tabellino dei marcatori.
Vittoria esterna importantissima per il Palermo C5: la compagine rosanero, infatti, approfittando della sconfitta dell’Agrigento Futsal contro l’Akragas, balza al secondo posto a sole 3 lunghezze dalla vetta.