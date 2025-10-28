Il Giorno: “Il Monza vola a Palermo. Questa sera un big-match che profuma di promozione”

Il Monza arriva al big match con un punto di vantaggio sui rosanero e una condizione psicofisica in netta crescita. Come riporta Alessandro Stella su Il Giorno di Monza, la squadra biancorossa ha ritrovato la strada giusta dopo un avvio altalenante e si presenta al Barbera con l’ambizione di consolidare il proprio ruolo da protagonista.

Dopo la vittoria contro la Reggiana, Bianco ha scelto di mantenere un profilo basso, spostando la pressione sugli avversari: «Non me ne voglia Pippo Inzaghi, ma il Palermo è la squadra più forte della categoria, costruita per andare in A. Non sono d’accordo che chi retrocede sia avvantaggiato: noi dobbiamo proseguire sulla nostra strada con convinzione e cattiveria».

Sul piano tattico, il Monza ritrova due pedine importanti: Ravanelli in difesa e Obiang in mediana. Assenti invece Alvarez e Petagna, ancora ai box. Confermato dunque il tridente offensivo composto da Colpani, Keita Baldé e Dany Mota, con quest’ultimo chiamato a dare continuità dopo la doppietta siglata nell’ultima gara di campionato.

La formazione biancorossa dovrebbe dunque schierarsi con il consueto 3-4-2-1:

Thiam tra i pali; Izzo, Ravanelli e Carboni in difesa; Birindelli, Pessina, Obiang e Azzi sulla linea mediana; Colpani e Keita alle spalle di Dany Mota.

Una gara dal peso specifico elevatissimo per entrambe, ma per il Monza rappresenta soprattutto l’occasione per dimostrare di essere tornato a pieno titolo tra le grandi della categoria.