Palermo-Monza, il Barbera supera quota 25 mila spettatori: biglietti ancora in vendita

Il “Renzo Barbera” si prepara a un’altra grande serata di calcio. Per la sfida di questa sera tra Palermo e Monza, il dato ufficiale parla di 25.216 spettatori tra abbonati e tagliandi già acquistati. Il numero, però, è destinato a salire: i biglietti sono ancora in vendita, e non è escluso che nelle prossime ore si possa avvicinare quota 26 mila presenze complessive.

Il club rosanero ha invitato i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo, per evitare code agli ingressi e facilitare le procedure di accesso. Grande entusiasmo, dunque, per un match che vale il secondo posto in classifica e mette di fronte due squadre costruite per la promozione.