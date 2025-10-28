Gazzetta dello Sport: “Palermo-Monza per i piani alti: Inzaghi rilancia il 3-5-2, ma resta il dubbio Bani”

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il “Renzo Barbera” si prepara ad accogliere il big match di giornata tra Palermo e Monza, valido per il secondo posto in classifica. I rosanero vogliono riscattare lo stop di Catanzaro, mentre i brianzoli, reduci da tre vittorie consecutive, cercano continuità. Inzaghi pensa al 3-5-2 con Gomes in cabina di regia e Le Douaron al fianco di Pohjanpalo, ma resta il dubbio sul possibile rientro di Bani, che ha recuperato parzialmente e potrebbe essere convocato.

Probabili formazioni – Palermo-Monza (oggi ore 20.30, stadio “Renzo Barbera”)

Arbitro: J.L. Sacchi (Macerata)

Assistenti: Mastrodonato – Yoshikawa

IV uomo: Gemelli

VAR: Di Paolo

AVAR: Monaldi

TV: Dazn, LaB

Prezzi: da 2 a 103 euro

PALERMO (3-5-2)

Allenatore: Filippo Inzaghi

Formazione:

Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakité, Segre, Gomes, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.

Panchina: Bardi, Gomis, Bereszynski, Veròli, Blin, Giovane, Vasic, Palumbo, Brunori, Corona.

Indisponibili: Gyasi, Bani (in dubbio ma possibile convocazione).

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Ultime: Inzaghi conferma il blocco difensivo con Peda centrale e tiene in stand-by Bani, che ha recuperato dall’infortunio ma difficilmente partirà dall’inizio. Palumbo dovrebbe iniziare dalla panchina, con Le Douaron in coppia con Pohjanpalo.

MONZA (3-4-2-1)

Allenatore: Bianco

Formazione:

Thiam; Izzo, Ravanelli, A. Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Keita; Dany Mota.

Panchina: Pizzignacco, Straijnar, Brorsson, Lucchesi, Delli Carri, Colombo, Sardo, Zeroli, Galazzi, Ciurria, Capolupo, Caprari, Maric.

Indisponibili: Antov, Forson, Petagna, Alvarez.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Ultime: Bianco conferma il 3-4-2-1 con Ravanelli e Obiang dal 1’. Davanti Dany Mota sarà supportato da Keita e Colpani.