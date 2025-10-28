Gazzetta dello Sport: “Palermo-Monza da vertigini. Inzaghi carica e valuta il rientro di Bani”

Il big match del “Barbera” mette di fronte due squadre che arrivano da percorsi diversi ma con lo stesso obiettivo: il secondo posto in classifica. Come scrive Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo ha perso la seconda piazza e l’imbattibilità a Catanzaro, mentre il Monza, battendo la Reggiana, si è rilanciato in piena corsa promozione.

Filippo Inzaghi studia il controsorpasso, Bianco vuole allungare la striscia positiva. I due tecnici hanno già acceso la vigilia: il primo ha ricordato che in Serie B non esistono “corazzate”, il secondo ha replicato che «il Palermo è stato costruito per vincere, altrimenti Superpippo non sarebbe andato in Sicilia». Ieri Inzaghi è tornato sull’argomento: «Il Monza ha giocatori da Serie A, alcuni fino a poco tempo fa erano in Nazionale. Lotterà per vincere, ma anche noi dobbiamo farlo».

Una sfida psicologica tra chi vuole spostare la pressione sull’altro, evidenzia la Gazzetta dello Sport. Da un lato una squadra retrocessa ma sempre competitiva, dall’altro un club che ha l’obbligo di lottare per la promozione diretta. Tuttavia, il Palermo deve affrontare anche una piccola “sindrome da big match”: nei tre confronti casalinghi con le grandi — Venezia, Modena e Frosinone — sono arrivati solo pareggi. Risultati utili, ma insufficienti a blindare la seconda posizione, persa con la prima sconfitta stagionale.

In più, gli uomini di Inzaghi sembrano aver perso un po’ di brillantezza. Come sottolinea ancora Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico chiede ai suoi di ritrovare quella verve che aveva contraddistinto l’inizio di stagione. In particolare Pohjanpalo, a secco in casa da quattro gare, e Ranocchia, devono tornare protagonisti. Anche Palumbo e Brunori partiranno probabilmente dalla panchina, con Le Douaron confermato accanto al bomber finlandese.

Sul fronte opposto, Bianco cambia qualcosa: dentro Ravanelli e Obiang dal primo minuto, con i “pezzi da novanta” come Pessina, Colpani e Dany Mota pronti a incidere. Il Monza ha ritrovato compattezza, identità e quella qualità che ne fanno la squadra tecnicamente più attrezzata della categoria.

Il Giornale Rosa sottolinea anche il dato del pubblico: dopo il ko di Catanzaro, l’entusiasmo si è leggermente affievolito. Stasera al “Barbera” sono previste circa diecimila presenze in meno rispetto al tutto esaurito delle precedenti gare casalinghe.

C’è però una buona notizia per Inzaghi: Bani, fermo per un problema muscolare, ha partecipato alla rifinitura e potrebbe tornare tra i convocati, pronto a subentrare a gara in corso.

Un test di maturità per i rosanero e una prova di forza per i brianzoli, come conclude Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport: il secondo posto in classifica passa da qui.