Giornale di Sicilia: “Palermo-Monza, le probabili formazioni”
Come riportato dal Giornale di Sicilia, quella di stasera al “Renzo Barbera” sarà una sfida che promette spettacolo tra due squadre costruite per ambire ai vertici della Serie B. Il Palermo di Filippo Inzaghi vuole rialzarsi dopo lo stop di Catanzaro, mentre il Monza di Bianco arriva in Sicilia reduce da tre vittorie consecutive e con l’obiettivo di confermare il proprio stato di forma.
Probabili formazioni – Palermo-Monza (oggi ore 20.30, stadio “Renzo Barbera”)
Diretta tv: Dazn, Prime Video, One Football TV
Arbitro: Sacchi di Macerata
Assistenti: Mastrodonato – Yoshikawa
Quarto uomo: Gemelli
VAR: Di Paolo
AVAR: Monaldi
PALERMO (3-5-2)
Allenatore: Filippo Inzaghi
Formazione:
Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakité, Gomes, Ranocchia, Segre, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.
A disposizione: Bardi, Gomis, Veròli, Bereszynski, Blin, Giovane, Vasic, Palumbo, Brunori, Corona.
Indisponibili: Bani, Gyasi.
Squalificati: –
Diffidati: –
Ultime: Inzaghi sceglie continuità e rilancia Gomes in mezzo al campo. Palumbo in panchina, Le Douaron confermato accanto a Pohjanpalo.
MONZA (3-4-2-1)
Allenatore: Bianco
Formazione:
Thiam; Izzo, Delli Carri, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Keita; Mota.
A disposizione: Pizzignacco, Ravanelli, Lucchesi, Bakoune, Capolupo, Sardo, Zeroli, Obiang, Ciurria, Caprari, Maric.
Indisponibili: Alvarez, Antov, Forson, Petagna.
Squalificati: –
Diffidati: –
Ultime: Bianco conferma il blocco che ha vinto le ultime tre. Keita e Colpani alle spalle di Mota, in un tridente offensivo di qualità.