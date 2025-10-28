Giornale di Sicilia: “Palermo, vietato sbagliare. Col Monza per il riscatto”

Il Palermo vuole tornare quello di inizio stagione: grintoso, compatto e cinico, capace di imporsi con lucidità tattica e determinazione. Nelle ultime settimane, e in particolare a Catanzaro, questi tratti si sono attenuati, e ora rappresentano la priorità assoluta per Filippo Inzaghi. Come sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia, contro una “corazzata” come il Monza servirà una gara perfetta, sotto ogni punto di vista: tecnico, mentale e agonistico.

La formazione lombarda guidata da Bianco ha ritrovato compattezza e fiducia dopo un avvio difficile. Oggi il Monza si presenta come un gruppo solido e di qualità, con giocatori del calibro di Pessina, Colpani, Keita e Mota, capaci di cambiare l’inerzia di una gara in ogni momento. I brianzoli arrivano al “Barbera” forti di tre vittorie consecutive, e con l’obiettivo di proseguire la loro risalita.

La sconfitta di Catanzaro brucia ancora, ma — come evidenzia il Giornale di Sicilia — il calendario offre subito la possibilità di reagire. Tornare in campo dopo appena tre giorni può essere la medicina migliore per cancellare la delusione e rilanciare il morale del gruppo. Le parole di Bianco alla vigilia, pungenti e strategiche, hanno acceso ulteriormente la sfida, spostando parte della pressione proprio sul Palermo, che resta tra le candidature principali alla promozione diretta.

C’è comunque un dato che conforta: la miglior difesa del torneo con appena cinque gol subiti, come la capolista Modena. Tuttavia, nelle ultime due partite i rosanero hanno concesso troppo agli avversari, e Inzaghi vuole maggiore solidità.

Sul fronte tattico, il tecnico rosanero sta pensando a un ritorno al 3-5-2, con Gomes titolare in mediana e Palumbo destinato alla panchina. In attacco, Le Douaron resta in vantaggio su Brunori, ancora a caccia del primo gol stagionale. Scelte dettate dall’equilibrio, ma anche dalle assenze di Bani e Gyasi, due pedine importanti che costringono a soluzioni mirate.

In difesa spazio al blocco Peda–Pierozzi–Ceccaroni, davanti a un Joronen sempre più leader silenzioso. A centrocampo Segre, Ranocchia e Gomes formeranno la cerniera centrale, con Diakité e Augello sugli esterni. Davanti la coppia Le Douaron–Pohjanpalo.

Come ribadisce Radicini sul Giornale di Sicilia, quella contro il Monza sarà una gara spartiacque, utile per misurare la maturità del Palermo e la sua capacità di reagire alle difficoltà.