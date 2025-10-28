Giornale di Sicilia: “La prevendita stavolta non fa boom. Al Barbera in meno di trentamila”

C’è ancora qualche ora di tempo per smentire le previsioni, ma quella di questa sera potrebbe essere la prima partita casalinga della stagione in cui i tifosi del Palermo non raggiungeranno quota 30 mila presenze. Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’ultimo aggiornamento sulla prevendita parla infatti di 23.682 spettatori stimati, tra abbonati e biglietti venduti.

C’è ancora margine per migliorare il dato, che potrebbe superare le 25 mila unità, ma difficilmente si andrà oltre. Le cause? Una combinazione tra la delusione post-Catanzaro e le difficoltà del turno infrasettimanale, che potrebbero aver frenato parte del pubblico.

Nell’ultima gara al “Barbera”, quella pareggiata 1-1 contro il Modena, si era toccato il record stagionale di 32.922 spettatori, con ben 16.418 biglietti venduti. Un dato difficilmente replicabile questa sera, anche se il sostegno non mancherà.

Nel frattempo, il Giornale di Sicilia riporta anche la designazione arbitrale per il big match: a dirigere la gara sarà Luca Sacchi della sezione di Macerata. Il direttore di gara vanta cinque precedenti con il Palermo, tutti terminati in pareggio, l’ultimo dei quali risale alla scorsa stagione (0-0 al Barbera contro il Cosenza).

Ad assisterlo saranno Mastrodonato e Yoshikawa, con Gemelli come quarto uomo. Al VAR è stato designato Di Paolo, mentre Monaldi ricoprirà il ruolo di AVAR.

Un appuntamento importante, dunque, ma con un colpo d’occhio leggermente inferiore alle ultime uscite, come evidenziato da Orifici sul Giornale di Sicilia.