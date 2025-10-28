Palermo-Monza, sfida da alta quota al “Barbera”: le probabili formazioni

Come riportato dal Corriere dello Sport, il “Renzo Barbera” si prepara a ospitare una sfida di grande fascino e peso specifico per la classifica di Serie B. Il Palermo di Filippo Inzaghi, reduce da una sconfitta a Catanzaro ma deciso a rilanciare la propria corsa, affronta il Monza di Bianco, appena retrocesso ma tra le favorite per la promozione. Una gara che promette intensità, pubblico delle grandi occasioni e duelli di spessore in ogni reparto.

Escl. Bellusci: «Palermo-Monza da tripla. Mota inventore, Pohjanpalo killer d’area di rigore»

PALERMO (3-5-2)

Allenatore: Filippo Inzaghi

Formazione:

Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakité, Segre, Gomes, Augello; Ranocchia; Le Douaron, Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Bardi, Bereszynski, Veròli, Palumbo, Vasic, Giovane, Blin, Brunori, Corona.

Indisponibili: Bani, Gyasi.

Squalificati: –

Diffidati: –

Ultime: Inzaghi pensa di rinsaldare il centrocampo con Gomes, lasciando Palumbo per la parte finale di gara. In attacco Le Douaron accanto a Pohjanpalo.

MONZA (3-4-1-2)

Allenatore: Bianco

Formazione:

Thiam; Izzo, Delli Carri, A. Carboni; Birindelli, Colombo, Pessina, Paulo Azzi, K. Baldé; Colpani, Dany Mota.

A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Bakoune, Ravanelli, Lucchesi, Obiang, Sardo, Ciurria, Galazzi, Zeroli, Caprari, Maric.

Indisponibili: Alvarez, Antov, Forson, Petagna.

Squalificati: –

Diffidati: –

Ultime: Bianco valuta un ballottaggio tra Delli Carri e Ravanelli in difesa e tra Colombo e Obiang in mediana.