Corriere dello Sport: “Inzaghi chiede fiducia «Il Palermo crescerà»”

L’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, ha voluto chiarire lo stato d’animo del gruppo e le prospettive rosanero alla vigilia della sfida di alta classifica contro il Monza. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico ha ribadito che la squadra è ancora in una fase di crescita e che nessuno deve illudersi di vincere solo per blasone.

«Siamo ancora nella fase di costruzione delle fondamenta, è sbagliato pensare che bastava arrivassi io con due o tre giocatori per cambiare tutto e diventare una corazzata come tutti indicano», ha dichiarato Inzaghi, citato da Vannini sul Corriere dello Sport. Il tecnico invita alla calma e al lavoro quotidiano, ricordando che la Serie B è un campionato logorante e che il Palermo deve evitare gli errori del passato: «Non bisogna abbattersi di fronte a qualche inciampo, la fiducia nel gruppo resta intatta».

Nonostante i tanti impegni ravvicinati, Inzaghi — come scrive ancora Vannini sul Corriere dello Sport — è orientato a confermare in gran parte la formazione sconfitta a Catanzaro, confidando nel ritorno di elementi chiave come Bani, che ha partecipato parzialmente alla rifinitura e potrebbe sorprendere con un recupero lampo.

Il tecnico ha poi analizzato con lucidità la sconfitta di Catanzaro, cercando di trarne insegnamento più che frustrazione: «Guardo al lato positivo: in questi mesi i ragazzi sono stati perfetti in allenamento e hanno sbagliato solo il primo tempo di Catanzaro. L’importante è che non capiti più. Poco incisivi in attacco? C’è da migliorare in tantissime cose, lo sappiamo. Ora una grande gara col Monza».

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Inzaghi non cerca alibi fisici: «A Catanzaro è stato un flop mentale, ma abbiamo spinto fino al 96′. Stiamo bene, ripartiremo da quella prestazione». Sul fronte tattico, possibile un piccolo aggiustamento con Gomes in mediana al posto di Palumbo, mentre Le Douaron potrebbe prendere il posto di Brunori in avanti.

Il tecnico si mostra fiducioso anche sul supporto dei tifosi: «Il pubblico non ha bisogno di appelli, ci ha sempre sostenuto al Barbera. Regaliamo loro la vittoria». Per l’occasione sono attesi oltre 24.000 spettatori.

Un Inzaghi lucido, determinato e consapevole — come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport — del percorso ancora lungo ma pieno di potenzialità del Palermo.