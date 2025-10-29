Repubblica: “Segre irriconoscibile, Pohjanpalo isolato. Le pagelle di pagelle di Palermo-Monza”

Come riporta Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, la sconfitta interna contro il Monza fotografa perfettamente il momento buio dei rosanero. Un Palermo spento, privo di idee e incapace di reagire davanti al proprio pubblico. Nessun giocatore raggiunge la piena sufficienza, e il 3-0 finale è il segnale di una crisi ormai evidente.

L’analisi di Norrito su Repubblica mette in luce un’involuzione preoccupante: una squadra costruita per competere ai vertici, ma che da tre gare sembra svuotata mentalmente e tatticamente. Soltanto Ceccaroni, con un paio di interventi decisivi, evita un giudizio ancora più pesante.

Ecco le pagelle firmate da Massimo Norrito per la Repubblica Palermo:

Joronen 6

Compie una gran parata su Obiang a metà primo tempo, ma non può nulla sui tre gol subiti.

Pierozzi 5

Errore grave sull’1-0: tiene in gioco Mota. Prestazione sottotono, poco incisivo in avanti.

Peda 5

Ripete gli errori di Catanzaro. Soffre per tutta la gara e concede troppo agli avversari.

Ceccaroni 6

Chiude bene su Mota e prova a impostare. Uno dei pochi a salvarsi.

Diakitè 5,5

Buon avvio, ma poi si spegne. Poco incisivo sulla fascia.

Segre 4,5

Invisibile per tutto il match e colpevole sul raddoppio di Izzo.

(dal 19’ st Corona 5,5) – Si batte e salva un gol sulla linea.

Ranocchia 5

Smarrito e fuori dal gioco. Non riesce a incidere.

(dal 31’ st Blin sv)

Gomes 5

Impreciso e poco lucido. Non riesce a trovare ritmo né posizione.

(dal 10’ st Palumbo 5,5) – Prova a dare vivacità ma resta discontinuo.

Augello 5

Responsabile sul secondo gol, poco spinta e cross imprecisi.

(dal 31’ st Vasic sv)

Le Douaron 5

Si perde dopo un buon avvio. Nessuna vera occasione da gol.

(dal 19’ st Brunori 5) – Nervoso e inconcludente.

Pohjanpalo 5

Isolato, mai pericoloso. Non si costruisce occasioni da solo.

Allenatore: Inzaghi 5

Cambia modulo e uomini, ma la squadra resta senza identità.