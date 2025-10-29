Repubblica: “Segre irriconoscibile, Pohjanpalo isolato. Le pagelle di pagelle di Palermo-Monza”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Come riporta Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, la sconfitta interna contro il Monza fotografa perfettamente il momento buio dei rosanero. Un Palermo spento, privo di idee e incapace di reagire davanti al proprio pubblico. Nessun giocatore raggiunge la piena sufficienza, e il 3-0 finale è il segnale di una crisi ormai evidente.

L’analisi di Norrito su Repubblica mette in luce un’involuzione preoccupante: una squadra costruita per competere ai vertici, ma che da tre gare sembra svuotata mentalmente e tatticamente. Soltanto Ceccaroni, con un paio di interventi decisivi, evita un giudizio ancora più pesante.

Ecco le pagelle firmate da Massimo Norrito per la Repubblica Palermo:

Joronen 6
Compie una gran parata su Obiang a metà primo tempo, ma non può nulla sui tre gol subiti.

Pierozzi 5
Errore grave sull’1-0: tiene in gioco Mota. Prestazione sottotono, poco incisivo in avanti.

Peda 5
Ripete gli errori di Catanzaro. Soffre per tutta la gara e concede troppo agli avversari.

Ceccaroni 6
Chiude bene su Mota e prova a impostare. Uno dei pochi a salvarsi.

Diakitè 5,5
Buon avvio, ma poi si spegne. Poco incisivo sulla fascia.

Segre 4,5
Invisibile per tutto il match e colpevole sul raddoppio di Izzo.
(dal 19’ st Corona 5,5) – Si batte e salva un gol sulla linea.

Ranocchia 5
Smarrito e fuori dal gioco. Non riesce a incidere.
(dal 31’ st Blin sv)

Gomes 5
Impreciso e poco lucido. Non riesce a trovare ritmo né posizione.
(dal 10’ st Palumbo 5,5) – Prova a dare vivacità ma resta discontinuo.

Augello 5
Responsabile sul secondo gol, poco spinta e cross imprecisi.
(dal 31’ st Vasic sv)

Le Douaron 5
Si perde dopo un buon avvio. Nessuna vera occasione da gol.
(dal 19’ st Brunori 5) – Nervoso e inconcludente.

Pohjanpalo 5
Isolato, mai pericoloso. Non si costruisce occasioni da solo.

Allenatore: Inzaghi 5
Cambia modulo e uomini, ma la squadra resta senza identità.

Ultimissime

Repubblica: “Segre irriconoscibile, Pohjanpalo isolato. Le pagelle di pagelle di Palermo-Monza”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Repubblica: “Il Palermo è in crisi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Gazzetta dello Sport: “Tragedia a Fenegrò, coinvolto Josep Martinez. Il portiere dell’Inter rischia la galera”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Gazzetta dello Sport: “Magnani fuori categoria. La Reggiana fa festa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Gazzetta dello Sport: “Azzi è sontuoso. Le pagelle di Palermo-Monza”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025