Repubblica: “Segre irriconoscibile, Pohjanpalo isolato. Le pagelle di pagelle di Palermo-Monza”
Come riporta Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, la sconfitta interna contro il Monza fotografa perfettamente il momento buio dei rosanero. Un Palermo spento, privo di idee e incapace di reagire davanti al proprio pubblico. Nessun giocatore raggiunge la piena sufficienza, e il 3-0 finale è il segnale di una crisi ormai evidente.
L’analisi di Norrito su Repubblica mette in luce un’involuzione preoccupante: una squadra costruita per competere ai vertici, ma che da tre gare sembra svuotata mentalmente e tatticamente. Soltanto Ceccaroni, con un paio di interventi decisivi, evita un giudizio ancora più pesante.
Ecco le pagelle firmate da Massimo Norrito per la Repubblica Palermo:
Joronen 6
Compie una gran parata su Obiang a metà primo tempo, ma non può nulla sui tre gol subiti.
Pierozzi 5
Errore grave sull’1-0: tiene in gioco Mota. Prestazione sottotono, poco incisivo in avanti.
Peda 5
Ripete gli errori di Catanzaro. Soffre per tutta la gara e concede troppo agli avversari.
Ceccaroni 6
Chiude bene su Mota e prova a impostare. Uno dei pochi a salvarsi.
Diakitè 5,5
Buon avvio, ma poi si spegne. Poco incisivo sulla fascia.
Segre 4,5
Invisibile per tutto il match e colpevole sul raddoppio di Izzo.
(dal 19’ st Corona 5,5) – Si batte e salva un gol sulla linea.
Ranocchia 5
Smarrito e fuori dal gioco. Non riesce a incidere.
(dal 31’ st Blin sv)
Gomes 5
Impreciso e poco lucido. Non riesce a trovare ritmo né posizione.
(dal 10’ st Palumbo 5,5) – Prova a dare vivacità ma resta discontinuo.
Augello 5
Responsabile sul secondo gol, poco spinta e cross imprecisi.
(dal 31’ st Vasic sv)
Le Douaron 5
Si perde dopo un buon avvio. Nessuna vera occasione da gol.
(dal 19’ st Brunori 5) – Nervoso e inconcludente.
Pohjanpalo 5
Isolato, mai pericoloso. Non si costruisce occasioni da solo.
Allenatore: Inzaghi 5
Cambia modulo e uomini, ma la squadra resta senza identità.