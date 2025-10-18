Corriere dello Sport: “Palermo-Modena, sfida d’alta quota al “Barbera”. Le probabili formazioni”

Domani pomeriggio, alle ore 15, il “Renzo Barbera” ospiterà una sfida d’alta classifica tra Palermo e Modena, valida per l’ottava giornata di Serie B. La gara, trasmessa su Dazn, Prime Video e OneFootball TV, metterà di fronte la squadra di Filippo Inzaghi, che cerca conferme dopo la vittoria esterna di La Spezia, e quella di Andrea Sottil, protagonista di un avvio di stagione sorprendente.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Palermo ritrova Ranocchia, ma il tecnico rosanero dovrebbe confermare Palumbo e Brunori sulla trequarti a supporto di Pohjanpalo. In difesa, out Bani per infortunio: al suo posto ci sarà Peda, affiancato da Pierozzi e Ceccaroni. Sugli esterni spazio a Diakité e Augello, con Gomes e Blin in mezzo al campo.

Dall’altra parte, il Modena si presenta al Barbera con due ballottaggi aperti: Nieling favorito su Cauz in difesa e Sersanti in vantaggio su Pyyhtia a centrocampo. In avanti spazio alla coppia Gliozzi–Di Mariano, con l’attaccante ex Palermo pronto a ritrovare i suoi vecchi tifosi.

Una gara dal sapore speciale per diversi protagonisti e un confronto che, come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, potrebbe incidere pesantemente sulle gerarchie della Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (3-4-2-1) – Allenatore: Filippo Inzaghi

Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakité, Gomes, Blin, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.

A disposizione: Avella, Pizzuto, Bereszynski, Veroli, Segre, Ranocchia, Giovane, Vasic, Le Douaron, Corona.

Indisponibili: Bani, Gomis, Gyasi.

Ultime: Brunori in vantaggio su Le Douaron, Peda al posto di Bani.

MODENA (3-5-2) – Allenatore: Andrea Sottil

Chichizola; Adorni, Nieling, Tonoli; Zampano, Sersanti, Gerli, Santoro, Zanimacchia; Gliozzi, Di Mariano.

A disposizione: Bagheria, Pezzolato, Cotali, Pergreffi, Magnino, Nador, Dellavalle, Cauz, Pyyhtia, Ponsi, Massolin, Caso, Defrel, Mendes.

Indisponibili: Beyuku.

Ultime: Ballottaggi Nieling-Cauz e Sersanti-Pyyhtia. Rifinitura mattutina per sciogliere i dubbi.

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti: Rossi M. – Laghezza

Quarto uomo: Pacella

VAR: Aureliano

AVAR: Prenna