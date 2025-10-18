Sampdoria, Donati a rischio esonero dopo il ko con l’Entella: il club in silenzio stampa

La Sampdoria entra in una fase di profonda riflessione dopo la pesante sconfitta di Chiavari contro la Virtus Entella. Come riportato da Primocanale.it, la società blucerchiata ha deciso di imporre il silenzio stampa al termine della gara, segno evidente della tensione interna seguita a una prestazione giudicata disastrosa dai tifosi.

Il pesante 3-1 incassato al “Comunale” ha scatenato la contestazione dei sostenitori doriani, che hanno rivolto fischi fragorosi sia alla squadra che alla dirigenza. Il club, secondo quanto riferito da Primocanale.it, si è concesso 24-48 ore di tempo per valutare il futuro della panchina: Massimo Donati è infatti fortemente a rischio esonero dopo un avvio di stagione altalenante e l’ennesima prova deludente.

All’interno della società sono in corso riflessioni aperte tra l’area tecnica guidata dal direttore sportivo Andrea Mancini e il gruppo dirigenziale composto dall’“ala degli algoritmi”, Fredberg e Walker, che nelle prossime ore potrebbero decidere la linea da seguire.