Giornale di Sicilia: “Palermo, il “Barbera” fa registrare il tutto esaurito: primo sold out dell’era City Group”

L’aria di alta classifica si fa sentire sempre di più a Palermo. Domani, contro il Modena, il “Renzo Barbera” sarà un catino rosanero gremito in ogni ordine di posto: come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, è ufficiale il tutto esaurito. Nessun biglietto disponibile online, con l’unica eccezione del settore ospiti riservato ai residenti in provincia di Modena. Per il resto, sarà un pomeriggio di pura passione palermitana.

Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, si tratta del primo sold out nell’era City Football Group, un traguardo simbolico per la società rosanero che conferma la crescita dell’entusiasmo attorno alla squadra di Inzaghi. Già ad agosto, in occasione dell’amichevole con il Manchester City, il “Barbera” era andato vicino al pienone, ma stavolta non resterà nemmeno un posto libero.

Gli ultimi tagliandi sono stati polverizzati anche grazie al miglioramento delle previsioni meteo: la pioggia intensa temuta nei giorni scorsi non dovrebbe rovinare la festa. Resta solo un nodo organizzativo — evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia — relativo alla gestione dei flussi d’ingresso, considerata la concomitanza con la mezza maratona prevista in mattinata. Il club potrebbe diffondere comunicazioni specifiche per agevolare l’afflusso dei tifosi.

L’atmosfera si annuncia elettrica: la città avverte l’importanza della sfida, pur trattandosi solo dell’ottava giornata di campionato. Le prestazioni convincenti di Inzaghi e dei suoi ragazzi hanno riacceso l’entusiasmo, superando già il record stagionale di presenze — 32.363 spettatori contro il Bari — e spingendo il Palermo verso un nuovo primato.

Domani saranno oltre 33 mila i tifosi presenti, pronti a trasformarsi nel dodicesimo uomo in campo. Perché in un “Barbera” finalmente sold out, la spinta della gente può fare davvero la differenza.