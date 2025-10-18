Giornale di Sicilia: “Palermo, Di Mariano torna al “Barbera” da ex di lusso: imbattuto contro i rosanero”

Cinque mesi dopo la sua ultima apparizione in maglia rosanero, Francesco Di Mariano torna al “Renzo Barbera” da avversario. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, era il 17 maggio quando l’attaccante palermitano indossò per l’ultima volta la casacca del «suo» Palermo, in occasione della sconfitta per 1-0 contro la Juve Stabia che decretò l’eliminazione dai play-off promozione. In quell’occasione Di Mariano subentrò negli ultimi undici minuti, provando invano a cambiare le sorti di una serata amara.

Da allora, per il Palermo è iniziata una rivoluzione tecnica che ha coinvolto anche il “picciotto”, approdato al Modena dopo due stagioni altalenanti in Sicilia. Adesso, Di Mariano torna da ex di lusso, con la squadra di Andrea Sottil in vetta solitaria alla Serie B e con la consapevolezza di essere un punto di riferimento importante del nuovo progetto gialloblù.

Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, l’ultima presenza al “Barbera” risale al 13 maggio, nella gara contro la Carrarese (1-1) che garantì al Palermo l’ottavo posto e l’accesso ai play-off. Una parentesi che non lasciò grandi ricordi, ma che precedette un’estate di cambiamenti profondi.

Curiosamente, domani sarà la quinta volta in carriera che Di Mariano affronta il Palermo da ex, e i precedenti gli sorridono: una vittoria e tre pareggi nelle quattro sfide disputate finora. Tutte imbattute. Due con la maglia del Novara nella stagione 2017/18 e due con quella del Venezia l’anno successivo. L’unico successo risale al 21 ottobre 2017, quando al “Barbera” il Novara di Eugenio Corini espugnò il campo rosanero 0-2 grazie a una doppietta di Moscati.

Domani, in un “Barbera” tutto esaurito, il ritorno di Di Mariano avrà il sapore speciale delle emozioni che solo la sua città sa regalargli. Una partita che, come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, sarà per lui un ritorno a casa difficile da dimenticare.