Giornale di Sicilia: “Palermo, nuova tegola per Inzaghi: out Gyasi per almeno un mese”

Il Palermo deve fare i conti con un nuovo contrattempo in un momento cruciale della stagione. Dopo lo stop di Bani, anche Gyasi si ferma. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il jolly ghanese resterà ai box per alcune settimane a causa di una lesione muscolare all’arto inferiore destro, riscontrata durante una seduta d’allenamento.

Gli esami hanno confermato la necessità di un periodo di recupero stimato in almeno un mese. Gyasi ha già iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico rosanero, ma il suo rientro è previsto non prima del 22 novembre, dopo la sosta, in occasione della gara con l’Entella.

Una perdita pesante non solo sul piano numerico, ma anche tattico. Gyasi è stato uno dei giocatori più utilizzati da Inzaghi in questo avvio di campionato: cinque presenze da titolare e due da subentrato testimoniano il suo ruolo centrale nell’equilibrio del Palermo. La sua duttilità — capace di agire da esterno, seconda punta o incursore — ha permesso al tecnico di variare assetti senza snaturare la squadra.

Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, la sua assenza costringerà Inzaghi a nuove soluzioni. Sulle corsie laterali, le alternative non mancano: Pierozzi e Diakité rappresentano opzioni complementari — il primo più offensivo, il secondo più solido in copertura — mentre Bereszynski offre un’ulteriore possibilità di rotazione.

In attacco, si rinnova il ballottaggio tra Le Douaron e Brunori: il francese è in crescita e parte favorito, ma il capitano resta una carta importante per cambiare ritmo a gara in corso. Sulla trequarti confermato Palumbo, sempre più leader tecnico del Palermo e pronto ad affrontare da ex il Modena.

A guidare l’attacco ci sarà ancora Pohjanpalo, punto di riferimento del reparto offensivo. In mezzo al campo, Blin, Gomes e Segre si contendono due maglie, con Ranocchia che torna a disposizione ma dovrebbe partire dalla panchina. In difesa, scelte quasi obbligate: Peda e Ceccaroni centrali, con uno tra Pierozzi e Diakité a completare la linea a tre.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’assenza di Gyasi rappresenta un test di maturità per il gruppo rosanero: un’occasione per misurare la profondità e la tenuta mentale della squadra in vista della sfida di Modena.