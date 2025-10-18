Palermo Primavera, serve una scossa: contro il Cosenza per invertire la rotta

Serve una scossa, e il Palermo Primavera lo sa bene. Oggi, alle ore 12, al “Pasqualino” di Carini, i rosanero tornano in campo contro il Cosenza con l’obiettivo di invertire una rotta che finora li ha portati all’ultimo posto in classifica.

Come riporta Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, l’avvio di stagione è stato complicato: appena un punto raccolto nelle prime quattro giornate e prestazioni altalenanti che hanno lasciato l’amaro in bocca. Il gruppo, però, è chiamato a reagire e a ritrovare fiducia attraverso il gioco e la compattezza.

Il tecnico Del Grosso punta sull’orgoglio e sulla fame dei suoi ragazzi, consapevole che per rialzarsi serviranno concretezza, intensità e continuità. Il match con il Cosenza, diretta concorrente nella parte bassa della classifica, rappresenta una chance importante per dare una svolta al campionato e restituire entusiasmo all’ambiente.

Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, la priorità è tradurre in risultati il lavoro settimanale, capitalizzando le occasioni e limitando le disattenzioni che finora hanno condizionato il percorso. A Carini, oggi, il Palermo Primavera cerca la prima vera risposta di carattere della stagione.