Giornale di Sicilia: “Palermo, c’è il Modena. Pohjanpalo sa come si fa”

PALERMO – Che sia un pericolo pubblico per tutte le difese non è una novità, ma contro il Modena l’attenzione sarà massima. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Joel Pohjanpalo è il vero spauracchio dei “canarini”, la sua vittima preferita da quando è arrivato in Italia.

Dare continuità a questa tradizione positiva nello scontro diretto di domenica al “Barbera” sarebbe fondamentale per il Palermo, deciso a dare slancio alla rincorsa al primo posto. È probabile che Sottil prepari per lui una marcatura speciale, ma anche la miglior difesa del campionato — quella del Modena, con appena tre reti subite come i rosanero — dovrà fare i conti con un attaccante capace di trasformare ogni pallone in un pericolo.

Numeri da record

Come riporta Arena sul Giornale di Sicilia, Pohjanpalo ha già realizzato sei dei suoi 54 gol in Serie B contro il Modena, più che contro qualsiasi altra squadra. Al secondo posto tra le sue “vittime preferite” c’è proprio il Palermo, con cinque gol subiti ai tempi del Venezia.

Tutte le reti contro gli emiliani sono arrivate in due soli incontri, entrambi disputati con la maglia dei lagunari: a maggio 2023 mise a segno un poker in un clamoroso 5-0, mentre a febbraio 2024 firmò una doppietta nel 2-2 finale (una delle due reti modenesi fu di Palumbo, oggi suo compagno in rosanero).

Il primo incrocio da rosanero

Per Pohjanpalo sarà il primo confronto con il Modena da giocatore del Palermo. Lo scorso anno, infatti, il suo arrivo in Sicilia avvenne dopo l’ultimo scontro diretto stagionale, vinto 2-0 dai rosa.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia, la sfida di domenica avrà un sapore speciale: le due squadre si presentano da protagoniste del torneo, separate da un solo punto e pronte a contendersi la vetta della Serie B.

Ma se il Modena dovrà temere il finlandese, il Palermo dovrà prestare attenzione a Gliozzi, attuale capocannoniere del campionato, già a segno contro i rosa al “Braglia” nella passata stagione — curiosamente proprio il 19 ottobre, come accadrà anche stavolta.

L’uomo dei momenti decisivi

L’annata di Pohjanpalo è iniziata con numeri impressionanti: 4 gol in 7 partite, con una media di una rete ogni 1,75 gare. Nella seconda metà della scorsa stagione aveva realizzato 9 gol in 14 presenze, confermandosi tra i più prolifici d’Europa.

Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il digiuno di tre gare dopo la doppietta al Südtirol aveva creato qualche apprensione tra i tifosi, ma la rete contro lo Spezia ha spazzato via ogni dubbio.

A Venezia era solito alternare brevi pause a exploit devastanti da due, tre o quattro gol. I presupposti per superare i numeri delle stagioni in laguna ci sono tutti, anche se lo stesso Pohjanpalo non ha mai nascosto che scambierebbe volentieri il titolo di capocannoniere per la promozione in rosanero.

Il “Barbera” lo attende: non segna in casa dalla prima giornata, quando aprì le marcature contro la Reggiana, ma domenica avrà la chance ideale per tornare a esultare davanti al suo pubblico.

La rincorsa del Palermo verso la vetta passa dai suoi gol — e un’altra rete contro la sua vittima preferita potrebbe valere più di tre punti.