Giornale di Sicilia: “Brunori si scatena quando incrocia i «canarini»”

PALERMO – Cinque partite e tre gol realizzati nelle ultime stagioni contro il Modena. Numeri che raccontano un feeling particolare tra Matteo Brunori e la squadra emiliana. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il capitano rosanero si candida con forza a una maglia da titolare per la sfida di domenica al “Barbera” contro la capolista, una delle sue vittime preferite.

Con una media di una rete ogni 124 minuti, Brunori è pronto a giocarsi le sue carte per ritrovare il gol davanti al pubblico di casa. Il numero 9, infatti, non segna da inizio stagione ma con il Modena ha sempre avuto un rapporto speciale.

Un avversario che porta fortuna

La prima rete contro i “canarini” arrivò nella stagione 2022/23, quando il Palermo espugnò il “Braglia” 2-0 grazie al suo rigore e al gol di Valente. L’anno successivo, nella sfida di ritorno al “Barbera”, il capitano andò nuovamente a segno nel 4-2 firmato anche da Segre e compagni. Poi, ancora una volta, lo scorso anno, nel 2-0 casalingo con gol di Le Douaron e dello stesso Brunori.

Come ricorda il Giornale di Sicilia, quella contro il Modena è diventata quasi una tradizione per l’attaccante italo-brasiliano, che ora punta a ritrovare il feeling con la rete proprio in una gara dal sapore speciale.

Ballottaggio con Le Douaron

Il duello interno con Le Douaron prosegue serrato. Fino a questo momento, sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ha alternato i due, scegliendo Brunori soprattutto per le gare casalinghe e il francese per le trasferte. Un “dualismo sano” in un reparto offensivo che ruota attorno all’intoccabile Pohjanpalo, ma che trova in Brunori e Le Douaron due frecce preziose da alternare in base alle esigenze tattiche.

Brunori ha preso parte a 5 delle 7 partite disputate dal Palermo, partendo titolare in quattro: Reggiana, Frosinone, Bari e Venezia — tutte giocate al “Barbera”. Nessun minuto invece contro Südtirol e Spezia, mentre a Cesena è subentrato nel finale per 26 minuti.

Un digiuno da interrompere

Come evidenzia Orifici sul Giornale di Sicilia, da quando veste la maglia del Palermo Brunori non aveva mai vissuto un digiuno così lungo. A secco da sette giornate, il capitano rosanero cerca il gol che possa rilanciarlo e restituirgli fiducia.

Domenica, contro la prima della classe, potrebbe essere l’occasione perfetta per sbloccarsi. E farlo contro la sua “vittima preferita” renderebbe il momento ancora più significativo.