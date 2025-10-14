Perinetti alza la voce: «Troppi torti contro l’Athletic, espulsioni senza senso»

PALERMO – Giorgio Perinetti rompe il silenzio e non usa giri di parole. Dopo il secondo cartellino rosso diretto nelle prime sette giornate di Serie D, il direttore generale dell’Athletic Club Palermo ha deciso di intervenire pubblicamente, denunciando una serie di episodi arbitrali che, a suo dire, hanno condizionato pesantemente le ultime partite della squadra allenata da Emanuele Ferraro.

Come riporta Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, l’Athletic ha finora collezionato quattro espulsioni, ma due di queste — contro Sancataldese ed Enna — sono ritenute “ingiustificate” dal dirigente nerorosa.

Nel primo caso, Bustos era stato espulso al 20’ per una segnalazione dell’assistente all’arbitro, mentre domenica scorsa è toccato a Panaro, cacciato al 25’ per un intervento giudicato “con eccessiva severità” dal direttore di gara Carluccio. In entrambe le circostanze, l’Athletic ha dovuto giocare oltre un’ora in inferiorità numerica, pagando dazio nel finale di partita.

«Espulsione senza senso regolamentare»

Perinetti, figura centrale del progetto nerorosa, non nasconde l’amarezza:

«Domenica abbiamo subito torti inspiegabili — dichiara al Giornale di Sicilia —. L’espulsione è un non senso regolamentare, palesemente riconosciuto».

Nonostante il pareggio interno con l’Enna, che ha lasciato più di un rimpianto, il direttore generale ha voluto elogiare i suoi giocatori:

«Giocare un’ora in dieci è un handicap insopportabile nel calcio moderno. La prova della squadra è stata gagliarda e meritevole di elogio».

Come sottolinea Matranga sul Giornale di Sicilia, l’Athletic si trova comunque a soli tre punti dalla capolista Savoia e a due dal gruppo di inseguitrici al secondo posto, ma le continue espulsioni hanno inevitabilmente pesato sull’andamento del torneo.

Troppe sanzioni, tanta frustrazione

Alle due espulsioni “controverse” si aggiungono quelle di Faccetti contro l’Igea Virtus (con i palermitani avanti 2-0 e poi raggiunti sul 2-2) e quella per doppia ammonizione di Lores Varela nella gara con la Vigor Lamezia, arrivata nel recupero senza influire sul risultato finale.

Infine, come riporta ancora il Giornale di Sicilia, va ricordata la squalifica di Crivello, espulso dalla panchina nella sfida con il Milazzo e fermato per due giornate «per essere uscito indebitamente dalla propria area tecnica e aver rivolto espressioni minacciose verso gli avversari».

Perinetti chiude con un messaggio chiaro: «Essere rimasti in dieci tre volte, di cui due in maniera ingiusta, pesa. E non poco».