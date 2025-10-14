Giornale di Sicilia: “Palermo-Modena. La prevendita fa boom, si va verso il tutto esaurito”

PALERMO – L’attesa cresce ora dopo ora. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la settimana che conduce alla sfida tra Palermo e Modena ha già assunto i contorni delle grandi occasioni. Il match di domenica alle 15 al “Renzo Barbera” mette in palio non solo tre punti pesanti, ma anche il primo posto in classifica.

I numeri parlano chiaro: sono già 28.648 gli spettatori assicurati, di cui oltre 12.000 biglietti venduti, un dato che racconta il clima di entusiasmo che si respira in città. Come sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia, mancano ancora cinque giorni al fischio d’inizio e il record stagionale — stabilito nella sfida interna con il Bari con 32.363 presenze — è ormai nel mirino.

Se il ritmo delle ultime ore dovesse mantenersi costante, il primato potrebbe cadere già prima del weekend. In ogni caso, il “Barbera” offrirà ancora una volta un colpo d’occhio imponente, con la quinta gara consecutiva in campionato oltre la soglia dei 30.000 spettatori.

Un amore che non si ferma

La passione del pubblico rosanero è ormai una costante. Come ricorda ancora il Giornale di Sicilia, i numeri delle ultime partite interne parlano da soli: Venezia (31.993), Bari (32.363), Frosinone (32.181) e Reggiana (30.868). E come dimenticare la notte d’estate con il Manchester City, quando la sfida amichevole di lusso richiamò 34.665 presenze sugli spalti del Barbera?

Un amore che si rinnova, settimana dopo settimana, e che continua a spingere il Palermo sempre più in alto. La partita con il Modena non sarà soltanto una sfida per la vetta, ma anche l’ennesima dimostrazione di quanto la città si riconosca nella squadra di Inzaghi.

Rientri e preparazione

Sul fronte tecnico, dopo due giorni di pausa, Inzaghi ha ritrovato oggi la squadra al lavoro per preparare il match. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tornano a disposizione Ceccaroni e Ranocchia, mentre resta indisponibile Bani, sostituito da Peda, già pronto a prendere posto in difesa.

Tutto è pronto, dunque, per una domenica di entusiasmo e passione. Il Barbera, ancora una volta, si candida a diventare la cornice perfetta di una sfida che profuma di primo posto.