Palermo, Joronen eroe del Barbera: è lui il Player of the Match contro il Modena

La prestazione da muro umano di Jesse Joronen non è passata inosservata. Il portiere finlandese è stato eletto Player of the Match del pareggio tra Palermo e Modena, come annunciato dal club rosanero sui propri canali ufficiali.

Due interventi prodigiosi, uno su Gliozzi e l’altro su Pyythia, hanno tenuto in vita la squadra di Filippo Inzaghi, che ha chiuso sull’1-1 grazie anche alle sue parate. Un’autorete di Bereszynski lo ha privato del “clean sheet”, ma non del riconoscimento meritato come migliore in campo.

Il Palermo celebra così uno dei protagonisti più costanti di questo inizio stagione. Joronen, già decisivo in più occasioni, si conferma un pilastro per la difesa rosanero e un punto di riferimento nello spogliatoio.

L’annuncio del club, accompagnato da una grafica in toni rosanero, è stato condiviso sui social con il messaggio:

«🥇 Jesse Joronen è il Player of the Match di #PalermoModena 🦅».