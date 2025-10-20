Bari in ritiro a Castel di Sangro: la decisione della società dopo la crisi

La società SSC Bari ha deciso di mandare la squadra in ritiro a Castel di Sangro a partire da domani, martedì 21 ottobre. La decisione arriva dopo le ultime prestazioni deludenti e il clima di tensione che si è creato attorno al gruppo biancorosso.

Come comunicato ufficialmente dal club, la squadra tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio, lunedì 20 ottobre, al centro SKF, a porte chiuse. Anche la seduta di domani mattina si svolgerà senza accesso al pubblico.

Subito dopo, il gruppo guidato da Fabio Caserta partirà alla volta di Castel di Sangro, dove rimarrà in ritiro fino alla vigilia della partita contro il Mantova, valida per la 9ª giornata di Serie BKT, in programma domenica 26 ottobre alle ore 17:15 allo stadio San Nicola.

La scelta della società punta a ricompattare l’ambiente e ritrovare concentrazione in vista di una gara cruciale per il futuro immediato della stagione, dopo un avvio segnato da risultati altalenanti e crescente pressione sulla panchina di Caserta.