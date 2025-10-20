Monza superstar: stipendi record in B. Palermo quarto con quasi 19 milioni
Secondo i dati elaborati da Transfermarkt e Capology, il Monza è la squadra con il monte ingaggi lordo più alto della Serie B 2025/26. Il club brianzolo guida la classifica con 27,8 milioni di euro, confermandosi una delle realtà economicamente più solide del torneo cadetto.
Alle spalle del Monza, due società dal passato recente in Serie A: la Sampdoria, con 20,9 milioni, e il Venezia, che si ferma a 20,6 milioni. Subito fuori dal podio, il Palermo, che con 18,9 milioni di euro di monte ingaggi si posiziona al quarto posto, segno di un progetto ambizioso e sostenuto da una proprietà di livello internazionale come il City Football Group.
A completare la top 10 delle società più “ricche” del campionato cadetto ci sono:
Spezia (€16,0M)
Empoli (€14,5M)
Bari (€13,8M)
Frosinone (€12,4M)
Modena (€11,4M)
Reggiana (€10,6M)
In totale, il monte ingaggi complessivo della Serie B raggiunge la cifra record di 244 milioni di euro, una dimostrazione concreta della crescita del torneo sia dal punto di vista tecnico che economico.
Il dato più interessante, sottolineano gli analisti di Capology, è la forbice tra le prime e le ultime della classe: i 27,8 milioni del Monza distano quasi tre volte da club come la Reggiana, a conferma di un campionato dove le ambizioni di promozione passano anche dagli investimenti.
Il Palermo, quarto in questa speciale classifica, conferma il suo peso specifico nel torneo: una società strutturata, con un budget importante e un obiettivo dichiarato — la promozione in Serie A