Assalto assassino sulla Rieti-Terni: ucciso l’autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket

Una trasferta di sport trasformata in tragedia. Raffaele Marianella, 65 anni, originario di Roma e residente a Firenze, è morto ieri sera sulla superstrada Rieti-Terni, vittima di un violento assalto contro il pullman dei tifosi del Pistoia Basket.

Marianella, secondo autista del mezzo, lavorava per la ditta Jimmy Travel di Osmannoro (Firenze). A bordo del bus viaggiavano 45 tifosi toscani, di ritorno dalla partita contro la Sebastiani Rieti.

L’agguato è avvenuto poco dopo uno svincolo nei pressi di Contigliano, quando l’accompagnamento della Polizia era già terminato. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di ultras reatini, non ancora identificati, avrebbe teso un’imboscata lanciando pietre e mattoni contro il veicolo in corsa.

Una grossa pietra ha sfondato il parabrezza, colpendo Marianella in pieno volto. I soccorritori, arrivati subito sul posto, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni intervento si è rivelato inutile.

Le indagini della Squadra Mobile e della Digos di Rieti sono in corso. Nessun fermo al momento, ma nella notte una decina di tifosi della curva reatina sono stati ascoltati dagli inquirenti per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili dell’agguato.

Una tragedia che scuote il mondo dello sport e riporta in primo piano la violenza negli stadi, in un contesto che avrebbe dovuto essere solo di passione e tifo.