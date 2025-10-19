Palermo-Modena, big match al “Barbera”: Inzaghi rilancia Ranocchia, Sottil conferma Gliozzi e Di Mariano. Le probabili formazioni

Tutto pronto allo stadio “Renzo Barbera” per il big match della giornata di Serie B tra Palermo e Modena. Calcio d’inizio alle 15, diretta su Dazn, Prime Video e OneFootball, con arbitraggio affidato a Chiffi di Padova. Assistenti Rossi M. e Laghezza, quarto uomo Pacella, Aureliano al Var e Prenna all’Avar.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi ha deciso di confermare il suo consueto assetto offensivo, rilanciando Ranocchia dal primo minuto accanto a Segre nel cuore del centrocampo. Davanti, confermato Brunori, preferito a Le Douaron, con Palumbo a supporto.

Il Palermo partirà dunque con questo undici:

Modulo 3-4-2-1

Portiere: 66 Joronen

Difensori: 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni

Centrocampisti: 23 Diakité, 8 Segre, 10 Ranocchia, 3 Augello

Trequartisti: 9 Brunori, 5 Palumbo

Attaccante: 20 Pohjanpalo

A disposizione di Inzaghi: Gomis, Avella, Bereszynski, Veròli, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Le Douaron, Corona. Indisponibili Bardi, Bani e Gyasi. Nessuno squalificato o diffidato.

Come spiega il Corriere dello Sport, sul fronte opposto Alberto Sottil non cambia la coppia offensiva Gliozzi–Di Mariano, con il primo capocannoniere della squadra e il secondo ex rosanero. A centrocampo ballottaggio tra Sersanti e Pyyhtia, ma il giovane ex Juventus Next Gen sembra favorito.

Il Modena risponde con:

Modulo 3-4-1-2

Portiere: 1 Chichizola

Difensori: 20 Nieling, 28 Adorni, 77 Tonoli

Centrocampisti: 7 Zampano, 16 Gerli, 8 Santoro, 98 Zanimacchia

Trequartista: 5 Sersanti

Attaccanti: 9 Gliozzi, 23 Di Mariano

In panchina: Bagheria, Pezzolato, Cotali, Pergreffi, Magnino, Nador, Dellavalle, Cauz, Pyyhtia, Ponsi, Massolin, Caso, Defrel, Mendes. Nessuno squalificato, nessun diffidato.

Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, l’attesa è altissima: oltre 33.000 biglietti venduti, Barbera esaurito e un’atmosfera da categoria superiore. Il Palermo, imbattuto in casa, punta al sorpasso in vetta, mentre il Modena difende il suo primato con la solidità che lo ha contraddistinto sin dall’inizio del campionato.

Una sfida da vertice, equilibrata e di grande fascino, che promette spettacolo e intensità. Il Corriere dello Sport la definisce «una partita che vale più di tre punti»: da una parte la fame di Inzaghi, dall’altra la solidità di Sottil.