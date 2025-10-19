Corriere dello Sport: “«Modena senza paura. Se la gioca»”

Non solo un big match sulla carta, ma anche nei fatti. La sfida del Modena contro il Palermo al “Barbera” vale la vetta della Serie B e viene preparata con una strategia del tutto inedita. Come racconta Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, per la prima volta il tecnico Alberto Sottil non si è presentato in sala stampa alla vigilia della partita: al suo posto ha parlato il direttore sportivo Andrea Catellani.

«In settimana abbiamo isolato la squadra per far sì che restasse concentrata solo sulla gara di Palermo. È stata una settimana diversa dalle altre e per questo ci sono io qui al posto del mister. Andremo al Barbera per fare una grande partita, i ragazzi sono fieri di arrivarci da primi in classifica: se lo sono meritati», ha dichiarato Catellani, come riportato dal Corriere dello Sport.

La preparazione è stata rigorosa, quasi militare. Il gruppo si è allenato a porte chiuse tra Zelocchi e Fiorano, a due passi dalla pista della Ferrari, mantenendo il massimo riserbo: niente parole, solo lavoro. Una scelta che sottolinea l’importanza della sfida — prima contro seconda, con lo stadio esaurito e l’attenzione di tutta la categoria puntata su Modena e Palermo — evento che, come ricorda Stefano Ferrari per il Corriere dello Sport, non si vedeva da almeno quindici anni.

L’esperienza sarà la guida, ma l’entusiasmo resta la chiave. In campo ci saranno uomini con centinaia di presenze, come Chichizola, ex River Plate, Adorni, Zampano e Zanimacchia, protagonisti di una stagione in crescendo. La difesa vedrà due giovani coraggiosi come Tonoli, difensore-goleador con 9 reti lo scorso anno in C, e Nieling, talento scovato dallo stesso Catellani nella Serie B olandese.

A centrocampo capitan Gerli sarà il metronomo della squadra, affiancato da Santoro e da uno tra Sersanti e Pyythia, una coppia che non arriva ai 45 anni complessivi ma rappresenta il simbolo di un Modena che unisce maturità e freschezza.

Davanti, come riporta ancora Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, spazio all’ex Di Mariano e al capocannoniere Gliozzi, pronti a guidare la squadra in un vero e proprio esame di maturità. Dalla panchina, lusso non da poco, armi come Defrel e Mendes, un tandem che poche squadre possono vantare in B.

Catellani chiude con il giusto equilibrio tra rispetto e ambizione: «Affronteremo la squadra più forte del campionato, costruita molto bene, ma ci arriviamo nelle migliori condizioni per giocarci le nostre carte, con consapevolezza ed entusiasmo». Ora, la parola passa al campo.