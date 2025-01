Nell’ultimo turno di campionato il Palermo è tornato alla vittoria. Un 2-0 convincente arrivato al Barbera contro il Modena nel tentativo di cacciare via il momento negativo. Contro i canarini è arrivata anche la prima convocazione in prima squadra al Renzo Barbera per il giovane portiere Francesco Cutrona che ha esultato con il seguente post su Instagram:

