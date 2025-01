Serie B: Caracciolo decisivo, il Pisa batte 2-1 la Carrarese e vola a +7 dallo Spezia. La classifica aggiornata

Termina il primo tempo della sfida tra Pisa e Carrarese. Gli uomini di Inzaghi sono a caccia di una vittoria per prolungare il momento positivo. Per gli ospiti la situazione è similare, seppur con una posizione di classifica non similare, i calciatori di mister Calabro stanno avendo un cammino positivo e non hanno alcuna voglia di sfigurare. Nella prima frazione, è Canestrelli al 22′ a portare avanti i toscani.

Nel secondo tempo , però, la Carrarese non molla e trova il gol del pari. E’ Finotto al 61′ a buttare dentro la sfera mettendo tutto in totale equilibrio. Il Pisa, però, non molla di un centimetro e capitan Caracciolo all’87’ insacca la rete della vittoria.

CLASSIFICA

Sassuolo 49

Pisa 46

Spezia 39

Cremonese 33

Juve Stabia 31

Catanzaro 28

Bari 28

Carrarese 27

Palermo 27

Cesena 25

Modena 25

Reggiana 25

Mantova 24

Brescia 24

Cittadella 23

Sampdoria 21

Frosinone 20

Sudtirol 19

Cosenza 18

Salernitana 18