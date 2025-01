Serie B: Canestrelli la sblocca, Pisa avanti sulla Carrarese all’intervallo

Termina il primo tempo della sfida tra Pisa e Carrarese. Gli uomini di Inzaghi sono a caccia di una vittoria per prolungare il momento positivo. Per gli ospiti la situazione è similare, seppur con una posizione di classifica non similare, i calciatori di mister Calabro stanno avendo un cammino positivo e non hanno alcuna voglia di sfigurare. Nella prima frazione, la sblocca Canestrelli al 22′ che permette ai suoi di chiudere il primo tempo avanti di una rete.

Continue Reading