Serie C Girone C: Monopoli avanti di misura all’intervallo, vince anche la Cavese. I risultati parziali

Terminano i primi tempi nei campi di Serie C Girone C. L’Audace Cerignola arriva sul campo dell’Avellino, in una sfida d’alta classifica più che delicata. Partita sulla carta a senso unico quella tra Cavese e Giugliano, con gli ospiti che cercano una vittoria per continuare a scalare posizioni di classifica. Situazione simile anche per Monopoli e Foggia, con i padroni di casa reduci da un percorso più che positivo.

I risultati parziali

Audace Cerignola-Avellino 0-0

Cavese-Giugliano 1-0 (Sorrentino 7′)

Monopoli-Foggia 1-0 (Bruschi 27′)