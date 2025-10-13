Giornale di Sicilia: “La capolista al Barbera? Niente paura…”
È iniziata la lunga settimana che porterà a Palermo-Modena, una sfida che vale il primo posto. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero sanno bene che per agganciare la vetta servono tre punti domenica, ma la storia è dalla loro parte: quando al Barbera arriva la capolista, il Palermo non perde da quasi trent’anni.
L’ultima volta che una prima della classe espugnò il capoluogo siciliano risale infatti a maggio 1996, quando il Bologna vinse 2-1. Da allora, ricorda Arena sul Giornale di Sicilia, nessuna squadra al comando della Serie B è riuscita a imporsi in viale del Fante. Un dato che conferma quanto lo stadio palermitano sappia trasformarsi nelle grandi occasioni.
Il precedente più recente, sottolinea ancora Arena sul Giornale di Sicilia, risale allo scorso aprile: il Sassuolo, poi promosso in Serie A, fu travolto 5-3 nel pomeriggio più esaltante di Pohjanpalo, autore di una tripletta indimenticabile. Prima di allora, né il Frosinone campione nel 2022/23 (1-1), né il Parma del 2023/24 (0-0) erano riusciti a espugnare il Barbera.
Anche andando più indietro nel tempo, il trend resta invariato. Il Brescia del 2018/19 fu fermato sull’1-1, mentre l’Empoli, poi vincitore del torneo 2017/18, impattò 3-3 in una sfida spettacolare alla terza giornata. Stesso copione nei primi anni 2000, quando i rosa, appena saliti dalla C1, si rivelarono subito un avversario temibile tra le mura amiche: 0-0 col Como nel 2001/02 e 1-0 al Siena nel 2002/03.
Perfino nella sfortunata stagione 1996/97, conclusa con la retrocessione, la capolista di turno — il Brescia — non andò oltre l’1-1. «Il Barbera, o la Favorita di allora, ha sempre avuto un’anima nelle grandi partite», scrive Arena sul Giornale di Sicilia, ricordando come la spinta del pubblico palermitano resti una delle armi più decisive della squadra.