Modena, il Resto del Carlino: “A Palermo un tabù lungo 55 anni: l’ultimo successo nel 1970”

Chi è scaramantico può pure fare tutti gli scongiuri del caso, ma un dato è certo: questo Modena di Andrea Sottil ha già dimostrato di saper sfatare i tabù. Come sottolinea il Resto del Carlino, i gialloblù hanno già vinto in due stadi storicamente ostici: a Marassi contro la Sampdoria, successo che mancava dal 1946, e a Mantova, dove non espugnavano il campo dalla primavera del 1970.

Ora, con l’avvicinarsi del big match di Palermo, l’ambiente modenese vive una settimana carica di attesa. Ma, tra le tante curiosità che accompagnano la sfida, ne spicca una: il Modena non vince al Barbera da oltre mezzo secolo. «L’ultimo successo in campionato risale all’8 novembre 1970 — ricorda il Resto del Carlino — quando una rete di Alberto Spelta al 40’ del secondo tempo gelò la Favorita».

Fu, di fatto, l’unica vera vittoria gialloblù all’ombra del Monte Pellegrino, se si esclude quella del 1937, assegnata però a tavolino dopo un’invasione di campo. Da allora, il campo di viale del Fante è rimasto un terreno proibito per i canarini.

Nel racconto del Resto del Carlino, vengono ricordati anche gli altri episodi storici: il 3-0 in Coppa Italia del 2014, firmato Ferrari, Beltrame e Schiavone, quando in maglia rosanero giocavano Belotti, Vazquez e Dybala; e lo 0-2 a tavolino del maggio 2001 nella Supercoppa di Serie C, vinta poi dal Modena di De Biasi, anche in quel caso a causa di un’invasione di campo.

Tornando ai campionati, il bilancio parla chiaro: 31 incontri disputati a Palermo, due in Serie A e tutti gli altri in B. Solo due vittorie gialloblù, contro nove pareggi e tredici sconfitte, le ultime tre consecutive: 5-2 nel 2022/23, 4-2 nel 2023/24 e 2-0 nello scorso torneo.

«Numeri e curiosità a parte — conclude il Resto del Carlino — domenica tornerà a parlare il campo. Tabù infranti o meno, sarà bello andarsela a giocare».