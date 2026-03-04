Gazzetta dello Sport: “Palermo-Mantova, le probabili formazioni: Le Douaron con Pohjanpalo”

Il Palermo cerca il riscatto immediato davanti al proprio pubblico nella sfida contro il Mantova in programma questa sera alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Inzaghi dovrebbe confermare il sistema di gioco 3-4-2-1 con poche modifiche rispetto alle ultime uscite.

Secondo quanto evidenzia la Gazzetta dello Sport, tra i pali ci sarà Joronen protetto dal trio difensivo formato da Peda, Bani e Ceccaroni. Il capitano rosanero torna dunque dal primo minuto al centro della retroguardia.


Sempre la Gazzetta dello Sport sottolinea come sulle corsie esterne agiranno Pierozzi a destra e Augello a sinistra, mentre in mezzo al campo Segre e Ranocchia formeranno la coppia di centrocampisti incaricata di garantire equilibrio e qualità nella manovra.

Sulla trequarti, come riporta ancora la Gazzetta dello Sport, spazio a Le Douaron e Palumbo alle spalle dell’unica punta Pohjanpalo, riferimento offensivo della squadra rosanero e principale terminale dell’attacco.

Il Mantova risponderà con lo stesso sistema di gioco. Secondo le indicazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, davanti al portiere Bardi agiranno Castellini, Cella e Meroni, mentre a centrocampo saranno Radaelli, Paoletti, Trimboli e Gonçalves a comporre la linea mediana.

Sulla trequarti spazio a Buso e Bragantini alle spalle dell’attaccante Mensah.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

Panchina: Gomis, Veroli, Magnani, Bereszynski, Rui Modesto, Vasic, Gomes, Giovane, Blin, Gyasi, Johnsen, Corona.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Bereszynski, Pierozzi.

Mantova (3-4-2-1)
Bardi; Castellini, Cella, Meroni; Radaelli, Paoletti, Trimboli, Gonçalves; Buso, Bragantini; Mensah.
Allenatore: Modesto.

Panchina: Vukovic, Dembélé, Chrysopoulos, Junior Ligue, Benaissa, Maggioni, Wieser, Kouda, Zuccon, Mancuso, Marras, Caprini.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Paoletti, Kouda, Meroni.
Indisponibili: Bonfanti, Bianay, Muci, Ruocco.

