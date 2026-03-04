Giornale di Sicilia: “Il Barbera fortino del Palermo: 33 punti conquistati in casa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (67)

Il Barbera si conferma uno dei punti di forza del Palermo in questa stagione di Serie B. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il rendimento interno della squadra rosanero rappresenta una delle basi principali della corsa ai vertici della classifica.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha conquistato 33 punti nelle gare disputate al Barbera, un cammino quasi perfetto nelle quattordici partite giocate davanti al proprio pubblico.


Sempre Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia sottolinea come nelle ultime otto sfide casalinghe la formazione guidata da Inzaghi abbia ottenuto otto vittorie consecutive, una striscia che si aggiunge ai risultati precedenti portando il totale a dieci successi complessivi.

Il bilancio interno è completato da tre pareggi e una sola sconfitta, quella arrivata nello scontro diretto con il Monza. Numeri che, come evidenzia ancora Massimiliano Radicini nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, descrivono un rendimento da promozione diretta considerando esclusivamente le partite disputate in casa.

Il Barbera è tornato quindi a essere una vera e propria roccaforte, una caratteristica che al Palermo mancava da diverse stagioni. Il rendimento interno rappresenta oggi uno dei principali punti di forza della squadra rosanero.

Analizzando anche i risultati esterni, il Palermo si conferma comunque tra le squadre più competitive del campionato. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i rosanero possono vantare la miglior difesa della Serie B con appena sette reti subite.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, invece, il Palermo occupa il secondo posto con 27 gol realizzati, dato che conferma la solidità complessiva della squadra guidata da Inzaghi.

