Giornale di Sicilia: "Palermo-Mantova, le probabili formazioni: Le Douaron dal 1', Bani torna titolare"

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Il Palermo cerca il riscatto immediato dopo la sconfitta di Pescara e lo fa davanti al pubblico del Barbera nella sfida contro il Mantova. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Inzaghi dovrebbe confermare l’impianto tattico con il 3-4-2-1 apportando però qualche correttivo rispetto alla gara dell’Adriatico.

Secondo quanto evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la principale novità riguarda il ritorno dal primo minuto di Bani, assente nella scorsa partita per influenza. Il capitano dovrebbe riprendere posto al centro della difesa davanti a Joronen insieme a Peda e Ceccaroni.


Sempre Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia sottolinea come sulle corsie laterali siano confermati Pierozzi a destra e Augello a sinistra, mentre in mezzo al campo la coppia sarà formata da Segre e Ranocchia.

La possibile sorpresa riguarda invece la trequarti. Come spiega Massimiliano Radicini nel suo articolo sul Giornale di Sicilia, Le Douaron appare favorito su Johnsen per affiancare Palumbo alle spalle di Pohjanpalo, terminale offensivo della squadra rosanero.

Il centravanti finlandese resta il principale riferimento offensivo del Palermo e proverà ad aumentare il proprio bottino stagionale proprio contro il Mantova, formazione impegnata nella corsa salvezza.

Per quanto riguarda gli ospiti, come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Modesto dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco. Davanti al portiere Bardi agiranno Castellini, Meroni e Dembélé.

A centrocampo spazio a Radaelli e Bragantini sulle corsie esterne con Trimboli e Kouda in mezzo, mentre sulla trequarti agiranno Buso e Gonçalves alle spalle dell’ex rosanero Mancuso.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

Panchina: Gomis, Di Bartolo, Veroli, Bereszynski, Magnani, Rui Modesto, Gyasi, Blin, Gomes, Giovane, Vasic, Johnsen, Corona.
Squalificati: nessuno.

Mantova (3-4-2-1)
Bardi; Castellini, Meroni, Dembélé; Radaelli, Trimboli, Kouda, Bragantini; Buso, Gonçalves; Mancuso.
Allenatore: Modesto.

Panchina: Festa, Cella, Maggioni, Benaissa, Junior Ligue, Paoletti, Wieser, Zuccon, Falletti, Marras, Mensah.
Squalificati: nessuno.

